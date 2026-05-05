Odbegli član kriminalne grupe Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešaj uhapšen je danas u Moskvi, potvrđeno je Vijestima zvanično iz Uprave policije.

Iz te institucije saopštili su da je Drešaj slobode lišen nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage i direktne i precizne razmene informacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Moskva.

Navode da su ga na osnovu tih informacija policijski službenici Ruske Federacije locirali i uhapsili.

"Za K.D. je NCB Interpol-a Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Navedeno lice je u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori, deluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike", saopštili su iz UP.

Kristijan Drešaj hapšen u Beogradu 2023. godine

Pojašnjavaju da je hapšenju Drešaja prethodila intenzivna razmena operativnih i obaveštajnih podataka između službenika Grupe za ciljano traganje – FAST Montenegro i policijskih službi Ruske Federacije, uz podršku Jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lionu:

"Nakon čega su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode K.D. Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Ruske Federacije u cilju ekstradicije ovog lica", kazali su iz UP.

Iz UP su saopštili da u saradnji sa Interpolom, Evropolom i drugim međunarodnim partnerskim službama, nastavljaju sa preduzimanjem aktivnosti ciljanih potraga radi privođenja pravdi članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca teških krivičnih dela koji deluju i na transnacionalnom nivou. Poručuju i da u saradnji sa partnerima nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Drešaj izbegao je hapšenje u Crnoj Gori aprila prošle godine, kada je sprovedena policijska akcija "General". Akcija je bila usmerena protiv saradnika odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zbog sumnje da su učestvovali u švercu 2,5 tone kokaina.

Kristijan Drešaj poznat je srpskoj javnosti po incidetnu iz 2023, kada je pretukao jednu prostitutku u Beogradu, inače državljanku Kine. On je ženu pokušao da baci sa terase, a nemile scene snimili su građani kamerom telefona i snimak objavili na društvene mreže. Drešaj je uhapšen, a ubrzo je s Prvim osnovnim javnim tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice, na osnovu kog je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od godinu dana sa rokom provere od tri godine. Takođe, izrečena mu je mera proterivanja iz Srbije i to na dve godine.