Užas na Kanarevom brdu
MLADIĆ (19) UBIJEN U RAKOVICI! Krvavi obračun nasred ulice, napadači pobegli autobusom, obojica uhapšena
Nemanja F. (19), koji je krvnički izboden na Kanarevom brdu, preminuo je u Urgentnom centru, nezvanično se saznaje.
Mladić je izboden oko 17 časova, a zadobio je ubodnu ranu u predelu natkolenice, zatečen je bez svesti.
Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi.
Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.
Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.
