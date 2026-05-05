Nemanja F. (19), koji je krvnički izboden na Kanarevom brdu, preminuo je u Urgentnom centru, nezvanično se saznaje.

Mladić je izboden oko 17 časova, a zadobio je ubodnu ranu u predelu natkolenice, zatečen je bez svesti.

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi.

Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.

Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.

