Slušaj vest

U strogom centru Novog Pazara, na prostoru popularne Robne pijace, danas oko 16 časova dogodila se krađa kada je za sada nepoznati počinilac upao u poljoprivrednu apoteku i odneo sav novac iz kase.

- Koristeći nepažnju radnika, nepoznato lice je neometano ušlo u prostorije poljoprivredne apoteke. Lopov je direktno prišao mestu gde se držao novac, otuđio određenu sumu i napustio objekat pre nego što je iko uspeo da interveniše. Incident se odigrao brzo, a počinitelj je uspeo da pobegne sa lica mesta - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Za sada nije precizirano o kolikom iznosu novca je reč, ali je potvrđeno da je krađa izvršena bez upotrebe sile ili pretnje.

Odmah nakon što je primećeno da novac nedostaje, o slučaju je obaveštena policija.

Pripadnici policijske uprave izašli su na teren kako bi izvršili uviđaj i prikupili dokaze koji bi mogli dovesti do identifikacije počinioca.

Policija intenzivno traga za NN licem koje se sumnjiči za ovo krivično delo.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaREKAO DA JOJ JE ĆERKA U VELIKOJ OPASNOSTI, PA JE POKRAO Uhapšen muškarac (63) koji je prevario staricu i uzeo joj ogroman novac
shutterstock_86474341.jpg
HronikaŠEST MESECI ZATVORA ZA KRAĐU VISKIJA Žena pričinila štetu od više hiljada dinara u Novom Sadu, a ovo je odluka suda
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
HronikaIZVRŠIO 13 KRIVIČNIH DELA, SAD SE BRANI ĆUTANJEM: Dolijao osumnjičeni za gomilu krađa u Beogradu
profimedia0306250382.jpg
HronikaOPLJAČKAO PEKARU! Uhapšen razbojnik iz Kragujevca, kod njega pronađeno sve što je ukrao! (foto)
Novac