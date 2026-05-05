Nemanja F. izboden je na Kanarevom brdu, a napadači su pobegli autobusom. Policija brzo reagovala i privela osumnjičene.
"NA MOJIM RUKAMA JE IZGUBIO SVEST" Žena koja je svedočila ubistvu u Rakovici u šoku: "Posvađali su se u autobusu, a onda..."
Žena koja je svedočila stravičnom krvavom obračunu kroz suze je rekla:
"Mladići su se posvađali u autobusu, a potom su izašli napolje, a onda su uboli nesrećnog momka. On je, na mojim rukama, izgubio svest".
Podsećanja radi, na ulici su vidljivi tragovi krvi, i sve vrvi od policije.
Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.
Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.
