Slušaj vest

Nemanja F. je danas oko 17 časova izboden na Kanarevom brdu, a nedugo zatim je podlegao povredama.

Žena koja je svedočila stravičnom krvavom obračunu kroz suze je rekla:

"Mladići su se posvađali u autobusu, a potom su izašli napolje, a onda su uboli nesrećnog momka. On je, na mojim rukama, izgubio svest". 

Podsećanja radi, na ulici su vidljivi tragovi krvi, i sve vrvi od policije.

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.

Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaPAO BLISKI ZVICEROV SARADNIK Kristijan Drešaj uhapšen u Moskvi! U SRBIJI OSTAO UPAMĆEN KADA JE ŽENU HTEO DA BACI S TERASE
714.jpg
Hronika"GLEDALI SMO RODITELJE KAKO STOJE NAD SVOJOM DECOM U LOKVI KRVI" Potresne ispovesti rodbine stradalih u masakru u Duboni i Malom Orašju: Selo je danas pusto...
WhatsApp Image 2026-05-04 at 07.47.55 (1).jpeg
Hronika"PITAO SAM: GOSPODINE, ŠTA JE BILO S MOJIM NOVČANIKOM?, ODGOVORIO JE I PUŠKA JE OPALILA" Nastavljeno suđenje za ubistvo komšije u selu kod Svrljiga
collage.jpg
HronikaUBIJEN ŠURAK POPULARNOG PEVAČA: Izboden nožem posle svađe sa dvojicom! (foto)
Ubijen mladić u Đakovici