Pripadnici MUP-a u Nišu uhapsili su danas Lj. P. (74) iz okoline Žitorađe pod sumnjom da je pokušao obljubu dvanaestogodišnje devojčice.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Lj. P. je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom u pokušaju.

On se sumnjiči da je juče vrbovao dvanaestogodišnju devojčicu da pođe sa njim u jedan hostel u Nišu, a kada ju je otac pozvao telefonom, Lj. P. je pobegao iz hostela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

