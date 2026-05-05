Andrija Zarić (51), kog su navodno pripadnici vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, pokušali da ubiju u novembru 2020. godine kada je hicem iz pištolja ranjen u nogu u Dalmatinskoj ulici u Beogradu, trebalo bi da o tome svedoči pred Specijalnim sudom u Beogradu u nastavku suđenja klanu koje je zakazano za 14. maj.

- Na današnjem suđenju "vračarcima" rečeno je da će Zarić biti pozvan na naredno ročište, kao i Miloš Nilović zvani Runjo, koji je već jednom pozivan da svedoči u ovom postupku kao oštećeni koji je takođe bio na nišanu vračaraca - kaže izvor Kurira.

Zarić je, podsetimo, 27. novembra 2020. godine napadnut oko 20 sati, kada je nepoznata osoba pucala na njega i pogodila ga u nogu.

- Zarić je uspeo da uđe u stan, odakle je pozvao komšiju da ga odveze kod lekara - podseća izvor.

Andrija Zarić, Nikola Vušović i Miloš Nilović Runjo Foto: Nemanja Nikolić, Privatna arhiva, Printscren

Inače, Zarić ima dosije, više puta je hapšen i dovođen u vezu sa voždovačkim klanom i međunarodnom bandom "Pink panter".

Hapšen je i u Švajcarskoj zbog krađa, razbojništava i nelegalnog oružja.

- Družio se sa pokojnim Nenadom Grujovićem, Crnim Grujom, a blizak je i sa Vladom Japancem, bivšim pripadnikom zemunskog klana - navodi izvor i podseća da je Zarić važio za velikog zavodnika, kao i da je pre više od 10 godina bio u vezi sa tadašnjom voditeljkom Sandrom Drašković, zvanom Sani Armani.

Sani Armani Foto: Dado Đilas

Zarić je, kako se ranije pisalo, devedesetih važio za žestokog momka, a iako je više puta hapšen i osuđivan, on se navodno poslednjih godina smirio.