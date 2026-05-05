BIVŠI DEČKO POZNATE VODITELJKE I VELIKI ZAVODNIK BIO META VRAČARSKOG KLANA?! Andrija pozvan na suđenje grupi Džonija sa Vračara: Upucan u Dalmatinskoj
Andrija Zarić (51), kog su navodno pripadnici vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, pokušali da ubiju u novembru 2020. godine kada je hicem iz pištolja ranjen u nogu u Dalmatinskoj ulici u Beogradu, trebalo bi da o tome svedoči pred Specijalnim sudom u Beogradu u nastavku suđenja klanu koje je zakazano za 14. maj.
- Na današnjem suđenju "vračarcima" rečeno je da će Zarić biti pozvan na naredno ročište, kao i Miloš Nilović zvani Runjo, koji je već jednom pozivan da svedoči u ovom postupku kao oštećeni koji je takođe bio na nišanu vračaraca - kaže izvor Kurira.
Zarić je, podsetimo, 27. novembra 2020. godine napadnut oko 20 sati, kada je nepoznata osoba pucala na njega i pogodila ga u nogu.
- Zarić je uspeo da uđe u stan, odakle je pozvao komšiju da ga odveze kod lekara - podseća izvor.
Inače, Zarić ima dosije, više puta je hapšen i dovođen u vezu sa voždovačkim klanom i međunarodnom bandom "Pink panter".
Hapšen je i u Švajcarskoj zbog krađa, razbojništava i nelegalnog oružja.
- Družio se sa pokojnim Nenadom Grujovićem, Crnim Grujom, a blizak je i sa Vladom Japancem, bivšim pripadnikom zemunskog klana - navodi izvor i podseća da je Zarić važio za velikog zavodnika, kao i da je pre više od 10 godina bio u vezi sa tadašnjom voditeljkom Sandrom Drašković, zvanom Sani Armani.
Zarić je, kako se ranije pisalo, devedesetih važio za žestokog momka, a iako je više puta hapšen i osuđivan, on se navodno poslednjih godina smirio.
- Andrija je 2015. pravosnažno osuđen na pet meseci zatvora zbog optužbi da je s Vladanom Kontićem, Srđanom Kačavendom i Boškom Racom 2005. oteo i mučio Kačavendinog kuma. Povod za mučenje je, kako se pisalo, bio to što se oštećeni udvarao Kačavendinoj ženi. Kačavenda i Kontić bili su pripadnici voždovačkog klana. Prema saznanjima iz istrage, oni su žrtvu navodno udarali sekirom, macolom, polivali vrelim uljem, ali joj i pretili sakaćenjem motornom testerom. Pošto žrtva nije imala 400.000 evra, koliko su tražili, oteli su mu džip, motor i stan - pisali smo ranije.