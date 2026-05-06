Troje ljudi je poginulo, a dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći u prigradskom naselju Piloreti, kod Novog Pazara gde su se sudarila dva putnička vozila – opel astra i volkswagen Golf VII, novopazarskih i raščanskih registarskih oznaka.

Prema najnovijim informacijama s terena, u ovoj nesreći smrtno su stradale tri osobe. Istovremeno, dve osobe su povređene, ali se nalaze u svesnom stanju i ukazuje im se medicinska pomoć.

Na licu mesta zatečeni su izuzetno teški prizori, a vozila su gotovo potpuno uništena. U intervenciji učestvuju ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice koje su pomažu u izvlačenju nastradalih iz olupina.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen tokom uviđaja, koji obavljaju pripadnici policije kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog izveštaja nadležnih organa.