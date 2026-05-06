Policija u Kotežu traga za osobama koje su noćas oko pet časova zapalile lokal i izvavale požar.

Prema svedočenju ljudi koji su bili u blizini, sumnja se da su počinioci bacili molotovljev koktel.

Kako tvrde, oni su to učinili sa motora kojim su se i odvezli sa lica mesta.

Vatra je brzo buknula i usledila je intervencija hitnih službi.

Više informacija biće poznato nakon završenog uviđaja.