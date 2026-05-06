Slušaj vest

Pojam "kokainske mule", dobro poznat u kriminalnim krugovima širom sveta, sve je prisutniji i u Srbiji. Poslednji tragičan slučaj dogodio se pre samo nekoliko dana u Beogradu, kada je 35-godišnji muškarac preminuo nakon što je progutao veću količinu kokaina koju je pokušao da prokrijumčari.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti nisu izolovani i da trend uključivanja mladih u kriminalne aktivnosti postaje sve izraženiji. Kako objašnjava za Kurir televiziju Dejan Milutinović, predsednik Strukovnog udruženja sektora bezbednosti, organizovane kriminalne grupe sve češće regrutuju upravo mlade ljude, ali i druge ranjive kategorije.

"Kriminalitet je u porastu među mladima jer su oni često najlakša meta. Maloletnici se koriste zbog blaže krivične odgovornosti, dok se odrasli, poput zavisnika ili osoba koje su pod pritiskom i ucenama, primoravaju da učestvuju u prenosu narkotika", navodi Milutinović.

Foto: Kurir Televizija

Metode krijumčarenja

Prema njegovim rečima, metode krijumčarenja su različite i često izuzetno rizične. Narkotici se skrivaju u garderobi, vozilima, ali i unutar tela - gutanjem ili skrivanjem u telesnim šupljinama. Upravo ovakve metode nose najveći rizik po život.

"Pakovanja nisu uvek bezbedna. Ukoliko dođe do oštećenja kesice ili njenog pucanja usled želudačne kiseline ili fizičkog pritiska, dolazi do naglog oslobađanja velike količine narkotika u organizmu, što može izazvati fatalan šok", objašnjava on.

"KORISTE MALOLETNIKE ZA KRIJUMČARENJE ZBOG BLAŽE KRIVIČNE ODGOVORNOSTI" Sve više "kokainskih mula" u Srbiji, ovako krijumčare narkotike (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

Dodatni problem predstavlja i činjenica da su ovakvi slučajevi izuzetno teški za otkrivanje. Policija i carinski organi suočavaju se sa složenim procedurama pregleda, koje često uključuju detaljne i neprijatne kontrole.

Milutinović ističe da su pojedinci spremni da idu do krajnjih granica, pa čak i da u trenutku susreta sa policijom progutaju narkotike, ne razmišljajući o potencijalno smrtonosnim posledicama.

Podsetimo, prvi zabeleženi slučaj "kokainske mule" u Srbiji datira iz 2010. godine, kada je 57-godišnja žena, Olga M., godinama prenosila narkotike na relaciji Beograd-Zrenjanin, skrivajući ih u telesnim šupljinama.