Slušaj vest

Sinoć je Novi Pazar potresla teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u 23.35 časova na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u mestu Piloreti. U direktnom čeonom sudaru automobila marke Volkswagen Golf VII i Opel Astra život su izgubile četiri osobe, dok se lekari bore za živote dvojice povređenih.

Prema informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač Golfa novopazarskih registarskih oznaka, B.K. (2007), krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom Opel Astra koje je dolazilo iz pravca Raške.

1/3 Vidi galeriju Stravična nesreća kod Novog Pazara Foto: Sandžak Danas

Za volanom Opela nalazio se S.V. (1957), dok je na mestu suvozača bio V.M. (1981). U vozilu su se nalazili i putnici V.K. (1971) i V.M. (1980). Na licu mjesta poginuli su vozač Golfa B.K. (2007), vozač Opela S.V. (1957), suvozač Opela V.M. (1981).

Putnica iz Opela, V.K. (1971), podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava porastao na četiri.

1/7 Vidi galeriju Teška nesreća kod Novog Pazara Foto: RINA

Teško povređeni su R.L. (2006), suvozač iz Golfa, kojem se priprema hitan transport za Beograd zbog težine povreda, V.M. (1980), putnik iz Opela, koji je zadržan u Opštoj bolnici Novi Pazar na daljoj dijagnostici i lečenju. Lekari se za sada ne izašnjavaju o njegovom zdravstvenom stanju.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici saobraćajne policije, ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i pripadnici interventne jedinice koji su obezbeđivali lice mesta tokom višesatnog uviđaja.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a delovi automobila bili su rasuti po magistralnom putu. Nakon završenog uviđaja, vozila su pauk službom prebačena u krug Policijske uprave radi daljih veštačenja i utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Jedan od svedoka koji je učestvovao u spašavanju povređenih ranije je za Sandžak Danas izjavio:

- Udar je bio direktan, "kljunu u kljunu". Sve je bilo smrskano. Ljude smo izvlačili iz vozila, prizor je bio strašan i haotičan.