U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata pre ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u prigradskom naselju Piloreti, poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici. Kako se nezvanično saznaje, u vozilu u koje je udario "golf" kojim je upravljao tinejdžer (19) bila je porodica. Stradali su muž, žena i njen brat, dok je četvrta osoba iz vozila teško povređena.

Stravična nesreća kod Novog Pazara Foto: Sandžak Danas

Prema prvim informacijama sa lica mesta, do tragedije je došlo kada je vozač „golfa“ novopazarskih registarskih oznaka B. K. (2007), krećući se iz pravca Novog Pazara ka Raški, započeo preticanje više vozila u koloni. Tom prilikom, kako se sumnja, prešao je u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa „opel astrom“ koja je dolazila iz suprotnog smera.

Za volanom „opela“ nalazio se S. V. (1957), dok je na mestu suvozača bio V. M. (1981). U istom vozilu nalazili su se i putnici V. K. (1971) i V. M. (1980). Na licu mesta život su izgubili vozač „golfa“ B. K. (2007), vozač „opela“ S. V. (1957) i suvozač V. M. (1981), dok je V. K. (1971) podlegla teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Teško povređeni su R. L. (2006), suvozač iz „golfa“, kojem je zbog težine povreda najavljen hitan transport za Beograd, kao i V. M. (1980), putnik iz „opela“, koji je zadržan u novopazarskoj bolnici na daljem lečenju i dijagnostici. Lekari se za sada ne izjašnjavaju o njegovom zdravstvenom stanju.