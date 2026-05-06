Slušaj vest

Nemanja F. (19) izboden je na Kanarevom brdu juče oko 17 časova, a nedugo zatim je podlegao povredama.

Žena koja je svedočila stravičnom krvavom obračunu kroz suze je rekla:

- Mladići su se posvađali u autobusu, a potom su izašli napolje, a onda su uboli nesrećnog momka. On je, na mojim rukama, izgubio svest.

Podsećanja radi, na ulici su bili vidljivi tragovi krvi, i sve je vrvelo od policije.

Kanarevo brdo Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.

Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.