Kanarevo brdo Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nemanja F. je danas oko 17 časova izboden na Kanarevom brdu, a nedugo zatim je podlegao povredama.

Žena koja je svedočila stravičnom krvavom obračunu kroz suze je rekla:

"Mladići su se posvađali u autobusu, a potom su izašli napolje, a onda su uboli nesrećnog momka. On je, na mojim rukama, izgubio svest". 

Podsećanja radi, na ulici su vidljivi tragovi krvi, i sve vrvi od policije.

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.

Uhapšen je M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu.