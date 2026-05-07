Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća, od 27 aprila, do 3 maja, 2026.godine.

U četiri saobraćajne nesreće, pet osoba je lakše povredjeno, dok je u četiri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 106 zahteva za pokretanje prekršajnih naloga. Iz saobraćaja su isključena 62 vozača, od kojih je za 17 vozača odredjena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici, imali su 28 intervencija.

