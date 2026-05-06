Javno tužilaštvo za organizovani kriminal od maja 2026. godine pojačano je sa petoro tužilaca koji su, odlukom Visokog saveta tužilaštva, upućeni u ovo tužilaštvo na period od tri godine, a medju njima je tužilac Željko Jovanović.

U biografiji tužioca Jovanovića navodi se jedna od najvećih zaplena narkotika u Srbiji, istrage koja je od dve tone kanabisa u Zemunu dovela do pet tona marihuane u Konjuhu.

Ova velika zaplena, podsetimo, otvorila je pitanje ko je zaista otvorioi nosio taj predmet, a ko se u njega uključio naknadno, tek na samom kraju.

Osim tužioca Jovanovića, podsetimo, u JTOk upućeni su i tužioci Ivan Sunarić, Aleksandar Isailović, Tatjana Vukićević i Dragoljub Miladinoviću.

Posebnu pažnju javnosti privuklo je ime Željka Jovanovića iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, upravo zbog toga što je kao tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sproveo istragu i predistragu koja je rezultirala zaplenom pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca.

Prema ranijim navodima VJT u Beogradu, Zaplena 5 tona opojne droge kanabis u selu Konjuh kod Kruševca je realizacija nastavka istrage koju je 21. avgusta 2025. godine pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu protiv dvojice osumnjičenih i zaplene 2 tone opojne droge kanabis, upakovane za dalju prodaju, u Zemunu.

Daljim operativnim radom Službe za borbu protiv droga UKP MUP RS i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako se navodilo, došlo se do saznanja koja su dalje vodila realizaciji koja je rezultirala zaplenom u selu Konjuh.

- Ovaj predmet, međutim, ispraćen je netačnim navodima blokaderskih medija koji su zasluge za ovu istorijsku zaplenu pripisali Tužilaštvu za organizovani kriminal, koje se uključilo u realizaciju zaplene u Konjuhu bez jasnog osnova priključilo predmetu pred samo hapšenje osumnjičenih - podseća sagovornik upućen u istragu.

Upućivanjem Jovanovića u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, kako navodi ovo tužilaštvo dobija kadar sa iskustvom u složenim istragama i velikim zaplenama narkotika.

- Njegov prelazak, zajedno sa ostalim tužiocima, tumači se kao nastojanje da se rad na predmetima organizovanog kriminala ojača tužiocima koji su već postupali u zahtevnim predmetima, posebno imajući u vidu da su rezultati JTOK prethodnih godina bili krajnje nezadovoljavajući - zaključuje naš sagovornik.