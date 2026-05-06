Tela dve osobe koja su juče pronađena u reci Savi kod drumskog mosta između Sremske i Mačvanske Mitrovice poslata su na obdukciju, saznaje Kurir.

Podsetimo, drama je počela kada je ribar koji je pecao na Savi primetio telo kako pluta rekom, nakon čega je odmah alarmirao policiju. Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke jedinice koji su izvukli tela iz vode.

U prvi mah se verovalo da su u pitanju dva muškarca, međutim, prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, drugo telo pripada ženskoj osobi koja je na sebi imala džemper.

Pronađena tela između Mačvanske i Sremske Mitrovice Foto: Privatna arhiva, Kurir.rs/D.Š.

Identitet muškarca i žene za sada nije poznat, kao ni okolnosti pod kojima su završili u reci.

Istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon obdukcije i zvaničnih informacija nadležnih organa.

