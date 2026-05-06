Tijana D. (36) iz okoline Ivanjice, kako nezvanično saznajemo, pravosnažno je osuđena na 15 godina zatvora zbog smrti svoje dvomesečne bebe, a nakon izricanja presude sprovedena je na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevac.

Ona je 2024. godine uhapšena po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačak zbog sumnje da je počinila krivično delo teško ubistvo.

Bebu udavila gumenim delom cucle

Tijani D. su lisice na ruke stavljene zbog sumnje da je u svojoj porodičnoj kući odsekla gumeni ceo cucle kroz koji je provukla konac i koji je stavila u usta svojoj bebi, staroj dva meseca, da bi beba progutala.

Kako je ranije otkrio izvor, ona je imala nameru da povuče konac i izvuče taj gumeni deo cucle kako bi prekrila ubistvo.

- Ona je otišla da drugo dete odvede u obdanište, a svom bratu je rekla da obiđe bebu ako bude plakala - rekao je tada izvor.

Brat osumnjičene je obišao bebu i video da se beba ugušila, te je izvukao putem konca gumeni deo cucle i odveo bebu u Dom zdravlja gde su lekari konstatovali smrt.

Meštani u šoku

"Ne mogu da poverujem da se to dogodilo kod nas u selu. Pa odakle srca tom zlotvoru da ubije dete?", ovim rečima priča meštanka naselja u okolini Ivanjice u kojem je uhapšena Tijana D. zbog optužbi da je ubila svoju dvomesečnu bebu.

Kako kažu, osumnjičena je bila u kući svojih roditelja kada se dogodilo ubistvo.

Beba trebalo da ide na DNK test

Prema ranijim saznanjima, Tijana D. je udata i živela je sa suprugom sve do porođaja.