Slušaj vest

Devojčica Danka Ilić iz Bora, za čije se ubistvo terete osumnjičeni Dejan Dragijević (51) i Srđan Janković (51), danas bi sa svojom porodicom proslavila četvrti rođendan, a tim povodom se oglasio njen otac Miloš Ilić. Prema njegovim rečima, porodici Ilić je sve teže.

- Da, danas je Dankin rođendan. Svaki dan je težak, sve nam je teže i teže. Ne znam šta da vam kažem - ističe Miloš Ilić.

Kako napominje, Danka je danas trebalo da napuni četiri godine.

Danka Ilić Radoslav Dragijević
Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

- Četiri godinice... Trebalo je... Veoma nam je teško - kaže otac ubijene devojčice.

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine, da bi nešto kasnije osvanula vest da je Danka ubijena.

Roditelji su u nekoliko navrata spominjali da veruju da je devojčica i dalje živa, uprkos podignutoj optužnici protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za njeno ubistvo, kao i protiv Radoslava Dragijevića za pomaganje u prikrivanju krivičnog dela.

Na pitanje da li da dalje veruje da može pronaći svoje dete živo, Miloš Ilić nam je rekao da više nije siguran.

- Ne znam, ne znam šta da kažem na to pitanje... Više ni sam ne znam... Sad ide ovo suđenje... - jedva je izustio otac Danke Ilić i dodao:

- Neizvesnost... Ubi nas!

Podsetimo, 26. marta 2024. godine, Ivana Ilić je sa sinom i ćerkicom došla na imanje da se deca igraju. U jednom trenutku ona je otišla do svoga automobila da sinčiću da vodu, a u tom trenutku je mala Danka nestala.

Desetak dana kasnije policija je uhapsila Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji su osumnjičeni da su službenim vozilom oborili dete, a onda je prema sopstvenom priznanju Dejan dete zadavio i ubacio u gepek, da bi ga potom izbacili na deponiju kraj puta.

Dva dana kasnije leš male Danke je prebačen na nepoznatu lokaciju i do danas nije pronađen.

Dve godine kasnije, slučaj koji je potresao Srbiju i dalje nema ključne odgovore – a porodica čeka trenutak kada će istina konačno početi da izlazi na videlo.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteHronikaOKRIVLJENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ NE PRIHVATAJU OPTUŽBE, OTKRIVAMO DETALJE NJIHOVIH ŽALBI! Sve oči uprte u Apelacioni sud, moguća 3 scenarija!
danka copy.jpg
HronikaNOVO POGLAVLJE U SLUČAJU NESTANKA DANKE ILIĆ: Dokazi pod znakom pitanja, pritvor bez jasnog roka
Danka Ilić Radoslav Dragijević
Hronika"KLJUČNO JE DA SE NESTANAK ODMAH PRIJAVI POLICIJI!" Miloje Ćirović za Kurir televiziju objasnio zbog čega su prva 72 sata krucijalna za istragu
Sequence 01.00_52_20_05.Still004.jpg
HronikaVEĆ 2 GODINE IZA REŠETAKA! OVAKO SE U PRITVORU PONAŠA OSUMNJIČENI ZA UBISTVO MALE DANKE: O ovome ćuti sve vreme, a novac mu redovno leže na račun!
dejan-dragijevic-srdjan-jankovic--foto-nemanja-nikolic-----2.jpg