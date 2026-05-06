Gorgija Gorg Darmanović, operativac tajne službe JAR, izrešetan je pre osam godina nasred ulice na Novom Beogradu, nakon čega je njegov egzekutor pobegao skuterom! Darmanović je, dakle, ubijen 6. maja 2018. godine na parkingu zgrade tadašnjeg Prvog osnovnog suda u Beogradu. Napadač je u njega ispalio četiri hica, od čega su dva završila u glavi, koja su i bila kobna.

- Darmanović je sa teškim povredama glave i grudi prevezen u bolnicu, gde je ubrzo preminuo, dok je napadač, zajedno s saučesnikom, pobegao na skuteru - pisali smo ranije.

Čuli četiri pucnja

Očevici su prijavili pucnjavu u trenutku kada su prolazili pored dečjeg igrališta, koje je, srećom, bilo prazno u tom trenutku. Ipak, stanari zgrade koja se nalazi neposredno ispred mesta pucnjave ispričali su da su prizori bili stravični.

- Čuli su četiri pucnja i videli skuter kako se udaljava velikom brzinom. Neko je odmah pozvao Hitnu pomoć, koja je brzo došla ne mesto pucnjave i teško povređenog čoveka prevezla u Zemunsku bolnicu, nažalost, nije mu bilo spasa - rekao je ranije izvor Kurira.

Policija je dugo istraživala i dovodila u vezu mogućnost da je napad na Darmanovića povezan s likvidacijom Milana Mikija Đuričića, osuđenog zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, koji je ubijen u Johanezburgu.

Ko je bio Darmanović?

Darmanović je, podsetimo, bio dugogodišnji stanovnik Južnoafričke Republike, a njegova povezanost s kriminalnim klanovima u Južnoj Africi i rad za tamošnju tajnu službu SSA (State Security Agency) dodatno su komplikovali istragu. Za njega su govorili da je znao sve mračne tajne južnoafričkog podzemlja.

Gorgija Darmanović je postao poznat u javnosti nakon što se pominjao u knjizi Žaka Poa "Čuvari predsednika", gde je opisan kao "glupi Srbin koji liči na pitbula". Iako je bio Srbin rodom, Darmanović je bio poznat kao južnoafrički operativac i navodno je koristio alternativno ime, Boris. Prema navodima iz knjige, Darmanović je bio angažovan od strane SSA, te je delovao i u Srbiji, navodno sa "safe house"-om, luksuznim vozilima i bogatom opremom.

Južnoafrički mediji pisali su o Darmanoviću i navodili da je bio dvostruki tajni agent sa odličnim kontaktima sa obe strane zakona.

- Darmanović je s jedne strane bio izuzetan prijatelj i neverovatno osećajna osoba, a s druge strane bio je veliki manipulator sa izuzetno moćnim kontaktima. Poznat je bio po tome što je imao svoju dobru i lošu stranu. Naime, bio je izuzetno inteligentan, ali je imao veoma moćne neprijatelje. U kriminalnom podzemlju i u obaveštajnim krugovima zvali su ga Mesar ili Đavo - opisao je za medije u JAR kolega ubijenog Darmanovića i dodao da je bio genije, ali i manipulator.