Stručnjak za bezbednost saobraćaja upozorava da se ključni problem na putevima ne krije samo u kaznama, već u odnosu vozača prema pravilima i nedostatku svesti o posledicama i najmanjih grešaka.

Kako povećati bezbednost na putevima, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorio je prof. dr Milan Vujanić - Saobraćajni fakultet.

- Moj utisak je da srpski vozači često zakone doživljavaju kao okvirne smernice, a ne kao pravila koja moraju striktno da se poštuju. Zbog toga mnogi ne smatraju velikim prekršajem ako voze 10 km/h iznad ograničenja ili imaju nešto viši nivo alkohola od dozvoljenog. Smatram da je to pogrešan pristup i da potiče iz nedovoljne edukacije u autoškolama i tokom obuke, posebno kada je reč o uticaju alkohola i brzine, koji su zvanično ključni faktori rizika u saobraćaju - rekao je Vujanić.

"Niko nema pravo da ugrozi tuđi život zbog nepažnje ili rizika"

Nažalost, kako kaže, saobraćajne nesreće se dešavaju svakodnevno, što nas dovodi do pitanja šta je potrebno uraditi da bi se crni bilans na putevima smanjio.

- Ako pogledamo najbezbednije zemlje u svetu, videćemo da one nisu ništa "izmislile", već su dosledno primenile postojeća pravila. Na primer, Japan i gradovi poput Helsinkija spadaju među najbezbednije u saobraćaju. Tamo je razvijena svest o tome da se ceni i tuđi i sopstveni život, što se gradi kroz obrazovanje, porodicu i društvo. Suština je da niko nema pravo da ugrozi tuđi život zbog nepažnje ili rizika, jer i mala greška u saobraćaju može imati trajne posledice.

- Kaznena politika jeste važan deo sistema, ali mora da ima više funkcija - represivnu, preventivnu i vaspitnu - i da bude jednaka za sve. Problem je što ista kazna ne deluje isto na ljude različitog materijalnog statusa. Zbog toga nije reč samo o visini kazne, već o njenoj realnoj težini i efektu odvraćanja. Trebalo bi razmotriti strože mere poput trajnog oduzimanja vozačke dozvole za teške prekršaje, kao i trajnog oduzimanja vozila u određenim slučajevima. Takve mere bi imale jači efekat odvraćanja, jer su vozačka dozvola i automobil stvari do kojih ljudi posebno drže, pa bi njihovo gubljenje imalo ozbiljan preventivni efekat - za "Crnu hroniku", zaključio je Vujanić.

