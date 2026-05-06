Istraga teške saobraćajne nesreće kod mesta Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u kojoj su poginule četiri osobe, otkriva nove detalje koji bi mogli biti ključni za rasvetljavanje okolnosti tragedije.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, putnici u vozilu "opel astra" bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj deonici puta.

Prema nezvaničnim informacijama, u „opelu“ su se nalazili muž, žena i njen brat, koji su na mestu nesreće izgubili život, dok je četvrta osoba prebačena u Opštu bolnicu Novi Pazar,

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač "golfa", Kristijan B. (19) nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kakose saznaje, mladi vozač posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Prema rečima više osoba koje su poznavale nastradalog tinejdžera, on je i ranije bio sklon rizičnoj vožnji i saobraćajnim prekršajima.

Podsećamo, nesreća se dogodila sinoć oko 23.30 časova, kada je, prema prvim informacijama iz istrage, Kristijan B. tokom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smera.