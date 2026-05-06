U teškoj nesreći kod Mladenovca, Z.M. (56) je preminuo nakon pada sa traktorske prikolice. Hitna pomoć nije uspela da ga spasi.
Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD MLADENOVCA: Pao sa traktorske prikolice, umro na putu do bolnice
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
U selu Amerić, nadomak Mladenovca, danas se dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubio Z.M. (56).
Muškarac se nalazio u dvorištu, gde se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu senom. U jednom trenutku je pao sa iste.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja ga je preuzela i transportovala ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Međutim, Z.M. je preminuo u kolima Hitne pomoći.
Nadležni organi naložili su obdukciju, dok je slučaj preuzelo tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši