Slušaj vest

Porodica žrtve smatra da je u pitanju opstrukcija postupka, a tim povodom, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su Nemanja Nedeljković, sin ubijenog Zorana Nedeljkovića i Zagorka Martinović, sestra ubijenog Zorana Nedeljkovića.

- Ročište koje je bilo zakazano za 4. maj se, nažalost, nije održalo jer se veštak Aleksandar Milošević nije pojavio. Ipak, nadali smo se da ćemo ovog puta biti korakom bliže pravdi, međutim dočekalo nas je još jedno odlaganje. Smatram da nijedan nedolazak nije opravdan i zato bi trebalo da se uvede novo pravilo da, ukoliko se osoba ne pojavi, dva puta plaća novčanu kaznu dok ga treći put dovodi policija. Posebno nam teško pada što je sledeće ročište zakazano za 29. maj, baš na godišnjicu smrti mog oca - rekao je Nedeljković.

Nemanja Nedeljković, sin ubijenog Zorana Nedeljkovića Foto: Kurir Televizija

- Problem koji imamo u ovom krivičnom postupku je nedovoljno učešće tužioca. Naš predmet je dodeljen tužiocu koji je na dužem bolovanju, od avgusta prošle godine, pa se tužioci smenjuju na svakom ročištu i svaki put dolazi neko drugi.

Oni su, prema našem utisku, često nezainteresovani i nedovoljno upoznati sa sadržajem spisa. Dođu na ročište, prate tok suđenja, i nakon toga odlaze bez aktivnijeg učešća - kaže Martinović.

Oštećeni bez mogućnosti da aktivno učestvuju u postupku

Martinović ističe da oštećeni nemaju procesna prava da iznose dokaze i učestvuju u postupku, zbog čega smatraju da je njihova uloga ograničena u odnosu na ostale strane u procesu.

Foto: Kurir Televizija

- Krivični zakon nas ne prepoznaje kao stranke u postupku, pa nemamo mogućnost da predlažemo niti da izvodimo dokaze. To je isključivo u nadležnosti tužioca. Zbog toga sud nije dozvolio da angažujemo stručno lice koje bi osporilo ranije veštačenje, odnosno da se proveri verodostojnost i tačnost nalaza veštaka, kao i odgovora na pitanja koje je postavila odbrana. Naš utisak je da okrivljeni ima veća procesna prava nego oštećeni. Oštećeni su moji roditelji, moj bratanac i bratanica, moja snaja i ja kao Zoranova sestra, i mi bismo želeli da imamo mogućnost aktivnijeg učešća u postupku i zaštite svojih interesa - navela je, za Kurir televiziju.

"ROČIŠTE JE ODLOŽENO JER SE VEŠTAK NIJE POJAVIO, A MI SMO PONOVO OSTALI BEZ ODGOVORA I PRAVDE" Porodica ubijenog Zorana Nedeljkovića ogorčena zbog odugovlačenja Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs