PRETIO PORODICI SUDIJE VIŠEG SUDA U KRUŠEVCU! Uhapšen muškarac (40) iz okoline Varvarina
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su M. M. (40) iz okoline Varvarina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
On se sumnjiči da je pretio porodici sudije Višeg suda u Kruševcu.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.
