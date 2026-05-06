Na Novom Beogradu, vlasnik auto-otpada D.N. napadnut je tokom sukoba sa poznanicima, a povređeni su prevezeni u bolnicu.
Hronika
BRUTALAN NAPAD NA NOVOM BEOGRADU Vlasnika auto-otpada pretukli poznanici: Sevale metalne štangle
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Vlasnik auto-otpada D.N. (56) napadnut je danas na Novom Beogradu.
Kako se saznaje, kod njega su došla trojica poznanika, nakon čega je izbila svađa, koja je prerasla u tuču. U sukobu su korišćene i metalne štangle i ostali predmeti.
Vlasnik auto-otpada D.N. je, sa povredama, prevezen u bolnicu. Još dve osobe koje su učestvovale u incidentu takođe su medicinski zbrinute, dok je treći učesnik ostao bez povreda.
O događaju je obavešteno tužilaštvo, a motiv sukoba su navodno neraščišćeni računi između aktera.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši