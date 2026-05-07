Podsetimo, pripadnici MUP-a u Nišu, 5. maja uhapsili su Lj. P. (74) iz okoline Žitorađe pod sumnjom da je pokušao obljubu dvanaestogodišnje devojčice. Kolike su kazne za ovakva dela, i o samom slučaju, za "Redakciju" govorila je advokat Jovanka Zečević.

- Ono što sam ja mogla da zaključim iz svega ovoga jeste da je praktično reč o obljubi nad detetom, odnosno da je u pitanju maloletno dete. Pored toga, postoje i poteškoće vezane za njenu ometenost, odnosno čak nemogućnost pružanja otpora. Za obljubu nad detetom predviđene su kazne od pet do petnaest godina zatvora, naravno i strože ukoliko su nastale teže posledice. Hvala Bogu, ovde do toga nije došlo, tako da je velika stvar što se sve završilo na način na koji jeste i što je dete spaseno - rekla je Zečević.

Jovanka Zečević - advokat Foto: Kurir Televizija

Određen pritvor do 48 sati

Dodala je da je zastrašujuća činjenica da je moglo da bude i mnogo gore. Zato se nada da će postupak biti brzo sproveden i da će kazna, po mogućstvu, biti maksimalna.

- Naravno, da li je osumnjičeni povratnik i da li je ranije osuđivan, to je nešto što će se utvrđivati tokom postupka. Ono što za sada znamo jeste da mu je određen pritvor od 48 sati, koji će svakako biti produžen odlukom sudije za prethodni postupak. Nakon toga sledi istraga, podizanje optužnice, pretres i na kraju presuda. U ovakvim situacijama veoma je važno da se reaguje brzo, ali i da sam postupak traje efikasno i da presuda bude adekvatna. To je način da se pokaže i drugima da će biti privedeni pravdi i da će odgovarati za svoja dela.

- Ja se iskreno nadam da ovakvi slučajevi nisu česti. Međutim, ono što ne znamo jesu slučajevi koji se dogode, a nikada ne budu prijavljeni. To je ono što je najstrašnije. Vrlo često ljudi ne žele da budu izloženi javnosti. Tu su osećaj sramote i razni drugi razlozi koji prevagnu, a ne bi trebalo, jer je najvažnije da se ovakve stvari prijave - još važnije ako mogu da budu sprečene na vreme - kaže ona.

Zečević je poručila da je od presudne važnosti da se ovakvi slučajevi prijave na vreme, uz apel građanima da reaguju ukoliko primete da je neko dete ugroženo.

- Najstrašnije je kada dođe do svršenog čina, bilo da je reč o obljubi, silovanju ili nekom drugom delu protiv polnih sloboda, a da se to na kraju ni ne prijavi. To ostavlja katastrofalne posledice i po žrtvu i po njenu porodicu. Zato je važno da vodimo računa o deci, da reagujemo ako nešto primetimo i da pružimo pomoć. Ne smemo da ostanemo nemi i da se ponašamo kao da nas ne interesuje šta se događa nekome drugom. Svakako, najvažnije je da se postupak što pre sprovede i da kazna bude adekvatna - za Kurir televiziju, zaključila je Zečević.

