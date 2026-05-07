Tinejdžer Nemanja F. preminuo je u utorak od posledica napada nožem koji se dogodio na Kanarevom brdu. Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni je bio navijač "Crvene zvezde".

Prodavačica koja je prisustvovala hladnokrvnom ubistvu otkrila je juče za Kurir sve detalje.

Kako kaže, jezive scene su joj uterale strah u kosti zbog čega i dalje ne može da se smiri.

- Ja prodajem cveće ovde više od 20 godina, ovako nešto u mom životu nisam videla. Za skoro 70 godina koliko imam nikada nisam prisustvovala ubistvu. Slike krvavog deteta su mi i dalje pred očima, na mojim kutijama je ležao sve dok nije izdahnuo… Bilo je strašno - kaže prodavačica, pa otkriva:

- Sve je počelo kada su deca izašla iz autobusa i na stanici su vikali i svađali se. Ja sam bila u tezgi i izašla sam da vidim šta se dešava. Oni su se već tukli kod trafike. Pomislila sam: “Bože, što se tuku ova deca?” Kasnije sam čula da imaju 19 godina, oni su za mene deca, ali likom izgledaju mlađe.

Žena je tada imala nameru i da im priđe i smiri ih, ali je u tom trenutku videla scenu užasa.

- U tom momentu vidim da jedan vadi nož. Prvo sam pomislila da je neki drveni štap, ni na kraj pameti mi nije bilo da dečak sa sobom nosi toliki nož. Bio je veliki, kao kuhinjski, razmahao se njime i u odjednom ga je ubo i nastala je tišina. On je nestao u sekundi, nisam videla gde se “izgubio”, a izbodeni mladić je krenuo ka meni. Došao je do moje tezge i tu je pao na moje kutije sa cvećem. Od tada više nije ni ustao… svi su se odmah okupili, ja sam ga držala dok nije došao neki njegov drugar i kleknuo kraj njega. Dozivao ga je i pokušao da ga održi budnim. On nije odgovarao. Žene su skidale majice, jedna komšinica je iznela peškire, ali krv je lila i lila, nismo mogli da zaustavimo krvarenje - rekla je potrešena žena.

Komšinica koja je, takođe, prisustvovala zločinu, kaže da nikada nije videla tužniju scenu:

- Momak je legao na svog druga da svojim telom zaustavi krvarenje. Plakao je, bio je ceo krvav, ali nije mu bilo spasa. On je već bio bled kao krpa, čini mi se da je izgubio sve do poslednje kapi krvi. Hitna pomoć ga je odmah prebacila u vozilo i odmah su otišli, a policija je bila tu do skoro 9 uveče. Ispitali su nas sve, ali niko nije znao ko su oni. Mislim da nisu odavde, sa Kanarevog brda, nego da su u svađi samo izašli ovde iz autobusa. U šta smo se ovo pretvorili, deca nam šetaju ulicom sa noževima, ubijaju se… Roditelji moraju da vode mnogo više računa o svojoj deci - zaključila je ona.

Na trotoaru su i dalje vidljivi tragovi krvi na mestu napada, kao i na mestu gde je nesrećni momak ležao.

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni.