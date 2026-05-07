JEZIVA NESREĆA KOD BAČKE PALANKE: U udesu učestvovala tri automobila, jedan završio u njivi, na licu mesta Hitna pomoć i policija (VIDEO)
Na Obrovačkom putu kod Bačke Palanke jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojem je učestvovalo više vozila.
Kako prenosi stranica "Bačka Palanka dešavanja", u saobraćajnoj nezgodi su učestvovala tri automobila usled koje je jedan od njih završio kraj puta, tačnije u njivi.
Na drugom, kako se može videti na video snimku, pričinjena je veća materijalna šteta - prednji deo vozila potpuno je zgužvan.
Na licu mesta prisutne su nadležne službe, Hitna pomoć i policija.
Put je trenutno prohodan i nema zadržavanja. U toku je uklanjanje vozila uz pomoć šlep službe.
Nema informacija da li je neko od učesnika u ovoj saobraćajnoj nezgodi povređen.
Zbog mokrih i klizavih kolovoza koji su jutros primetni širom Srbije vozačima se apeluje se svim vozačima da voze oprezno.