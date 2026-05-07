Prema tvrdnjama očevidaca koji su čuli jezivu vrisku iz hotelske sobe, Drešaj je ženu pokušao da baci kroz terasu hotelske sobe.

- Na svu sreću, mladić koji se našao u blizini je uleteo u njihovu sobu i spasio pretučenu ženu. Navodno, njih dvoje sastali su se u hotelskoj sobi jer je on platio usluge državljanke Kine, koja se bavi prostitucijom - podseća sagovornik Kurira.

Tada se na društvenim mrežama pojavio i snimak gde se vidi kako je brutalno prebija na terasi hotelske sobe, a sve vreme čuje se vrištanje žene. Kako se može videti, prestravljena i uplakana žena sedela je na podu hotelske sobe.

Pokušaj ubistva u Beogradu

Ispovest Nenada koji je spasao ženu

Nenad Černaš, predsednik humanitarne organizacije "Srcem za komšiju", bio je jedan od dvojice muškaraca koji su pritekli u pomoć.

- Radim kao dostavljač inače i u trenutku dok se sve dešavalo sam prolazio kolima ulicom u kojoj se sve dešavalo. Čuo sam vrisku, dreku i video da ispred hotela ima dosta ljudi, tad sam stao, izašao iz automobila i čuo ljude kako viču "Pusti je", "Ubiće je" - ispričao je Černaš ranije za Kurir.

Prema rečima našeg sagovornika on je prošao između ljudi i krenuo uz stepenice u hotelu a za njim je odmah krenuo mladić.

- Odmah za mnom je krenuo jedan momak, najmršaviji od svih. Moram to da istaknem i da mu se zahvalim. Nas dvojica smo krenuli i u tom krenutku čuli pucanj - kaže nam Nenad i dodaje:

- Nismo znali šta se u tom trenutku desilo. Mislio sam prvo da je nasilnik pucao u ženu, svašta nam je prošlo kroz glavu. Nastavili smo da se penjemo uz stepenice i sreli smo jednu devojku koja je bežala odozgo i ona nam je dala smernice koja je soba u pitanju.

Kako nam je objasnio, kasnije se ispostavio da je jedan komšija pucao u vazduh kako bi uplašio nasilnika, ali u tome nije uspeo. Kad su stigli ispred vrata počeli su da lupaju, a otvorio im je krupan muškarac koji je bio go i krvav.

- Prvo se začulo da je neko reko "policija", verovatno je pomislio da su već stigli. Kad je otvorio bio je potpuno go, krvav i po butinama. Ja sam odmah krenuo da vičem, nisam znao da li je naoružan, rekao sam mu da izađe napolje. On mi se tada pravdao kako mu je ukrala dokumenta i da je zato napao - kaže nam predsednik ove humanitarne organizacije.

Pobegao u podrum

Nasilnik je u tom trenutku poslušao Nenada, samo zgrabio donji deo trenerke i najverovatnije telefon i krenuo da beži.

- Mi smo videli da je devojka živa i krenuli smo za njim. Pobegao nam je u podrumske prostorije, pa odatle dalje. Nismo ga stigli, ali je policija ubrzo došla i uhapsila ga - kaže nam Nenad.

Tuzanin je potom sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu sklopio sporazum o priznanju krivice i na osnovu njega je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od godinu dana sa rokom provere od tri godine. Takođe, izrečena mu je mera proterivanja iz Srbije i to na dve godine.

Kristijan Drešaj hapšen u Beogradu 2023. godine

Hapšen po poternici

Inače, Tuzanin je prekjuče uhapšen u Moskvi po crvenoj poternici koju je za njim raspisao Interpol Podgorica, a u Crnoj Gori važi za bezbednosno interesantnu osobu i privođen je nekoliko puta.

Lisice na ruke su mu stavljene nakon razmene informacija crnogorskih, ruskih i francuskih službi bezbednosti. Policija je tražila Drešaja zbog njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Vasa Ulića i Slobodana Kašćelana.

- Postupak se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - saopštila je juče crnogorska policija i dodala da je Drešaj označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori, deluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.

Švercovali drogu iz Južne Amerike i Australije

Drešaj je izbegao hapšenje u Crnoj Gori aprila prošle godine, kada je sprovedena policijska akcija "General". Akcija je bila usmerena protiv saradnika odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zbog sumnje da suučestvovali u švercu 2,5 tone kokaina.