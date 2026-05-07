ZVICEROV ČOVEK HTEO DA BACI PROSTITUTKU S TERASE, PA GO I KRVAV POČEO DA BEŽI! Uznemirujući snimak uhapšenog Drešaja, ima krcat dosije, a iz Srbije proteran!
Odbegli član kriminalne grupe Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešajkoji je uhapšen prekjuče u Moskvi, javnosti je postao poznat i nakon bizarne drame kada je pre nekoliko godina pokušao da baci jednu kinesku prostitutku kroz terasu stana u Beogradu.
Prema tvrdnjama očevidaca koji su čuli jezivu vrisku iz hotelske sobe, Drešaj je ženu pokušao da baci kroz terasu hotelske sobe.
- Na svu sreću, mladić koji se našao u blizini je uleteo u njihovu sobu i spasio pretučenu ženu. Navodno, njih dvoje sastali su se u hotelskoj sobi jer je on platio usluge državljanke Kine, koja se bavi prostitucijom - podseća sagovornik Kurira.
Tada se na društvenim mrežama pojavio i snimak gde se vidi kako je brutalno prebija na terasi hotelske sobe, a sve vreme čuje se vrištanje žene. Kako se može videti, prestravljena i uplakana žena sedela je na podu hotelske sobe.
Ispovest Nenada koji je spasao ženu
Nenad Černaš, predsednik humanitarne organizacije "Srcem za komšiju", bio je jedan od dvojice muškaraca koji su pritekli u pomoć.
- Radim kao dostavljač inače i u trenutku dok se sve dešavalo sam prolazio kolima ulicom u kojoj se sve dešavalo. Čuo sam vrisku, dreku i video da ispred hotela ima dosta ljudi, tad sam stao, izašao iz automobila i čuo ljude kako viču "Pusti je", "Ubiće je" - ispričao je Černaš ranije za Kurir.
Prema rečima našeg sagovornika on je prošao između ljudi i krenuo uz stepenice u hotelu a za njim je odmah krenuo mladić.
- Odmah za mnom je krenuo jedan momak, najmršaviji od svih. Moram to da istaknem i da mu se zahvalim. Nas dvojica smo krenuli i u tom krenutku čuli pucanj - kaže nam Nenad i dodaje:
- Nismo znali šta se u tom trenutku desilo. Mislio sam prvo da je nasilnik pucao u ženu, svašta nam je prošlo kroz glavu. Nastavili smo da se penjemo uz stepenice i sreli smo jednu devojku koja je bežala odozgo i ona nam je dala smernice koja je soba u pitanju.
Kako nam je objasnio, kasnije se ispostavio da je jedan komšija pucao u vazduh kako bi uplašio nasilnika, ali u tome nije uspeo. Kad su stigli ispred vrata počeli su da lupaju, a otvorio im je krupan muškarac koji je bio go i krvav.
- Prvo se začulo da je neko reko "policija", verovatno je pomislio da su već stigli. Kad je otvorio bio je potpuno go, krvav i po butinama. Ja sam odmah krenuo da vičem, nisam znao da li je naoružan, rekao sam mu da izađe napolje. On mi se tada pravdao kako mu je ukrala dokumenta i da je zato napao - kaže nam predsednik ove humanitarne organizacije.
Pobegao u podrum
Nasilnik je u tom trenutku poslušao Nenada, samo zgrabio donji deo trenerke i najverovatnije telefon i krenuo da beži.
- Mi smo videli da je devojka živa i krenuli smo za njim. Pobegao nam je u podrumske prostorije, pa odatle dalje. Nismo ga stigli, ali je policija ubrzo došla i uhapsila ga - kaže nam Nenad.
Tuzanin je potom sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu sklopio sporazum o priznanju krivice i na osnovu njega je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od godinu dana sa rokom provere od tri godine. Takođe, izrečena mu je mera proterivanja iz Srbije i to na dve godine.
Hapšen po poternici
Inače, Tuzanin je prekjuče uhapšen u Moskvi po crvenoj poternici koju je za njim raspisao Interpol Podgorica, a u Crnoj Gori važi za bezbednosno interesantnu osobu i privođen je nekoliko puta.
Lisice na ruke su mu stavljene nakon razmene informacija crnogorskih, ruskih i francuskih službi bezbednosti. Policija je tražila Drešaja zbog njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Vasa Ulića i Slobodana Kašćelana.
- Postupak se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - saopštila je juče crnogorska policija i dodala da je Drešaj označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori, deluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.
Švercovali drogu iz Južne Amerike i Australije
Drešaj je izbegao hapšenje u Crnoj Gori aprila prošle godine, kada je sprovedena policijska akcija "General". Akcija je bila usmerena protiv saradnika odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zbog sumnje da suučestvovali u švercu 2,5 tone kokaina.
- U delovanju kriminalne organizacije su koristili privredne strukture i pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koja je delovala u međunarodnim razmerama, sa ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kg, krajem oktobra 2020. godine, što je sprečeno od strane organa otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kg, u junu 2021. godine, što je sprečeno od strane organa otkrivanja Australije - navodi se u optužnici.