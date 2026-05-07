Služba za visokotehnološki kriminal Uprave za tehniku MUP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali su mladića N.M. (28) osumnjičenog da je slaosvoje eksplicitne snimke devojčici od 12 godina!

Prema informacijama, on je na društvenoj mreži Tik Tok i putem Vibera stupio u kontakt sa devojčicom (12).

- Sumnja se da joj je slao svoje eksplicitne snimke i tražio od nje da ona njemu šalje svoje. On je čak pokušao i da zakaže viđanje sa njom sa ciljem da obljubi dete ali je uhapšen - kaže izvor.

Hapšenje osumnjičenog N.M. je nastavak borbe protiv pedofila. Uprava za tehniku MUP Srbije je, u saradnji sa VJT u Beogradu, u poslednjih mesec dana je sprovela više akcija.