Apelacioni sud Crne Gore pooštrio je kazne pripadnicima kriminalne organizacije koju je, prema presudi, organizovao Mile Radulović, poznatiji kao Kapetan, pa su optuženi umesto prvobitnih 19 dobili ukupno 26 godina zatvora.

Pripadnici barske ćelije škaljarskog klana, podsetimo, mesecima su, u leto 2020. godine, razrađivali više planova da likvidiraju Nikolu Spasojevića, saradnika Darka Šarića. Između ostalog su nadzirali da li će Spasojević izaći na biračko mesto u Baru gde su navodno takođe planirali da izvrše monstruozni plan.

- Sud je odbio žalbe branilaca Martina i Stefana Jankovića, Edina i Elvina Muratovića, Vladimira Ulame, Marka Peruničića i Stefana Micića, dok je usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva, ocenivši da ranije izrečene kazne nisu bile dovoljno stroge imajući u vidu težinu dela i opasnost kriminalne organizacije - piše Pobjeda.

Inače, jedan od osuđenih zbog pripreme ubistva je Marko Peruničić, brat Miloša Peruničića, koji je u ratu klanova ubijen 2. juna 2020. u Marbelji u Španiji. Ubijeni Peruničić je, inače, bio jedan od najbližih saradnika Alana Kožara, koji je ubijen na Krfu.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, ovom odlukom postupak protiv grupe pravosnažno je okončan.

Sud je naveo da je tokom postupka dokazano da su optuženi delovali kao deo organizovane kriminalne grupe sa jasno podeljenim ulogama, stalnom komunikacijom i unapred pripremljenim planovima za izvršenje teških ubistava i ubistava.

Posebno je istaknuto da su kao zakonit dokaz prihvaćene komunikacije vođene preko Skaj aplikacije, koje su crnogorskim organima dostavljene putem međunarodne pravne pomoći iz Francuske.

Apelacioni sud ocenio je da prvostepeni sud nije dovoljno cenio stepen opasnosti grupe i činjenicu da je sama organizacija formirana radi likvidacija.

- Sam čin formiranja kriminalne organizacije pokazuje visok stepen kriminalne volje i odlučnosti da se dugoročno narušavaju zakonitost i bezbednost društva - navodi se u obrazloženju odluke.

Podsetimo, škaljarci su mesecima, u leto 2020. godine, razrađivali više planova da likvidiraju Nikolu Spasojevića, saradnika Darka Šarića. U tom kontekstu planiraju da ga, kako bi pokazali svoju moć, na javnom mestu - u jednom tržnom centru, ili ispred biračkog mesta, ubije njihov "kamikaza". Paralelno sa tim planovima razmatrali su i mogućnost da ga života liše dok se bude sastajao sa jednom Budvankom, u vili u Reževićima, zbog čega vojnici škaljraca počinju i da ih uhode.

Prema prepiskama sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, prioritetna meta bio im je upravo taj Baranin, kojeg nazivaju Ćoro, a drugi na spisku za odrstrel bio je izvesni Ivan.

- Videćemo brate, ako se poklopi Ćoro, ako bude kamikaza javno radio..onda ću im reć da RPG za Ivana - poručivao je 1. avgusta te godine svojim vojnicima sada pokojni Mile Radulović zvani Kapetan.

Ekipa je danima pre i posle tog razgovora uhodila i nišanila Spasojevića. Dan pre nego što su dogovarali da njihov "kamikaza" na javnom mestu ubije Spasojevića, Kapetan poručuje:

- Uhhh brate, samo da nam da šansu da ga oderemo. Moramo ga rešiti brate. Nema druge. Pa onda da se prebacamo dalje! Ako njega oderemo na glasanje sa kamikazom, onda ćemo ovo zlo Kajmaka za RPG. Jer ako bude morao ovaj RPG svi će u rupe, ma brate, samo da ovo rešimo pa ćemo podeliti sve. Ovo nam je za Adža brate! Nek ide sad ovako - piše Radulović.

Tog dana dogovaraju i da ručni raketni bacač (RPG) nabave preko Kasapa, sada pokojnog Damira Hodžića.

Nakon što im nije pošlo za rukom da tokom izbornog dana ostvare monstruozni plan, barski škaljarci nastavljaju sa opservacijom Spasojevića.