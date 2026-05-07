Uznemirujući slučaj na Kosovu i Metohiji potresao je Uroševac nakon što je beba preminula u Opštoj bolnici, a prema navodima zdravstvene ustanove, majka je novorođenče navodno bacila u kantu za smeće odmah nakon porođaja u bolničkom toaletu.

Kako je saopšteno iz bolnice, žena se javila lekarima zbog problema sa zatvorom, a u jednom trenutku ušla je u toalet i zaključala vrata. Medicinsko osoblje je potom čulo plač bebe i počelo da insistira da otvori vrata.

- Nakon pritiska medicinskog osoblja, uspeli su da uđu. Majka je presekla pupčanu vrpcu i bacila je bebu u kantu za smeće, u teškom i hipotermičnom stanju - navodi se u saopštenju bolnice.

Kako dodaju, lekari su odmah preduzeli hitne mere kako bi spasli i majku i novorođenče, koje je potom prebačeno na odeljenja ginekologije i neonatologije.

Prema navodima bolnice, tim lekara, uključujući i anesteziologa, odmah je započeo reanimaciju bebe.

- Beba je primljena u veoma teškom stanju i medicinski tim je preduzeo sve neophodne mere reanimacije. Uprkos maksimalnim naporima i intenzivnom lečenju, beba je preminula - navodi se dalje u saopštenju.

O slučaju su odmah obavešteni kosovska policija i tužilaštvo, koji su pokrenuli istragu, a u postupak su uključeni i zdravstveni inspektori i sudski veštaci.

Po nalogu tužioca, telo bebe poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi bile utvrđene sve okolnosti tragedije.