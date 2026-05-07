Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u koordinisanoj akciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili N. M. (28) iz okoline Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Snimak hapšenja predatora:

Hapšenje pedofila koji je devojčici slao eksplicitne snimke

- Osumnjičeni je, koristeći nalog na društvenoj mreži "TikTok", a potom i putem aplikacije "Viber", stupio u kontakt sa dvanaestogodišnjom devojčicom kojoj je tražio da mu dostavi eksplicitne fotografije i video zapise, istovremeno prosleđujući joj sopstveni eksplicitni sadržaj - piše u saopštenju.

Takođe, sumnja se da je sa njom pokušao da organizuje susret uživo u cilju uspostavljanja intimnog odnosa, u čemu ga je policija sprečila, kao i dalju distribuciju i zloupotrebu eksplicitnog sadržaja koje je posedovao.

Osumnjičenom N. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.