Telefonske poruke grupe optužene za ubistvo Šćepana Roganovića pokazuju da je ta ekipa planirala još jedno ubistvo samo nekoliko dana nakon zločina u Herceg Novom i to dok se deo njih ilegalno prebacivao preko granica bežeći od policije i dok su panično tražili način da ućutkaju prvog od njih koji je bio uhapšen.

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine, a osam dana kasnije škaljarci Krsto Vujić i Mili Bajramović dogovaraju se o tome da života liše još jednog članaporodice Roganović - Duška, koji je tri godine ranije ostao bez obe noge nakon što je eksplodirao "golf" kojim je upravljao.

Dok jedan od vođa tog kriminalnog klana Igor Vukotić poteže veze i Bajramovića, sada optuženog da je direktni izvršilac ubistva, ilegalno "uvodi" iz države u državu u okruženju, Vujić je s njim konstantno na vezi i poručuje mu da je stanje teško, ali da više nema nazad.

Krsto Vujić Foto: Printskrin

"Brate, nema nazad više, sad ćemo morat do ljeta da forsiramo da se Dule odere", piše sada pokojni Vujić 21. februara 2020. godine.

Bajramović odgovara da nema nazad, ali pita kako da priđu Roganoviću.

"A normalno da nema (nazad), nego ti pričam koliko je to bitno bilo tek sad vidiš. Oćemo, moramo. A kako ga dovatit", pita Bajramović.

Vujić kaže da Duško mora početi da izlazi, jer "nema koga više da Šćepa zamjeni oko poslova".

"Brate to ako ćemo mi, to je neizvodljivo više, evo jedva ovo uradismo, pa na vrh glave", dodaje Bajramović, aludirajući da je jedan iz ekipe već uhapšen i da se steže obruč oko njih.

U prepisakama nabrajaju kako su loše odradili prvi posao - da je policija odmah našla štek stan i jedno vozilo i uhapsila Miloša Đuričkovića, koji će kasnije biti svedok saradnik u sudskom postupku za ubistvo Šćepana Roganovića.

Ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom

"Dođoše nam do stana odma’... Ko će više iznajmit stanove i đe", pita Bajramović.

Njegov sagovornik, međutim, ne odustaje od te ideje:

"Sad ću forsirati Gora za ljeto da se uradi, a mi ćemo mu pomagat’ jer ja znam kuda, i što da i ne odem dolje".

Optuženi organizator te kriminalne grupe, zatim dodaje da se za taj posao "mora čekat ljeto, jer je tad gužva".

Bajramović mu sugeriše da tu priču forsira, a onda kaže da je saglasan da treba čekati leto.

"Ako treba, dron mu ubacit u kuću... Da mu uleti dron sa eksplozivom", kaže Bjaramović.

"Nešto treba organizovat, jer kad on ode - tu je kraj sa Roganovićima", konstatuje Vujić.

Duško Roganović Foto: Privatna Arhiva

Bajramović kaže da se ne slaže s tim, navodeći da će se kavački klan svetiti zbog toga i nabraja njihova imena: "A, Zurovac, Gli, Mujo"...

"Oni kad ostanu bez finansijera, teže će sve to uradit", govori Novljanin.

"Mora se Duško ubit što prije, a kako - to ne znam... Ako ima te nindže, Goro", dodaje Bajramović.

Vujić kaže da gleda da ubije dve muve jednim udarcem - i da se osveti i da ih "ugasi".

"Gledam i osvetu i da ih ugasimo brate", piše on i dodaje da će i njih imati ko da sveti, ali da više ništa neće biti isto: "To ima, ali nije isto kad ode Dule".

"Kako možeš zaspati"

Poruke sa Skaj aplikacije pokazuju da gotovo svi kasnije optuženi iz slučaja ubistva Šćepana Roganovića, komuniciraju istovremeno - svako sa svakim, ali i na grupnim čatovima.

Bajramović se svako malo dopisuje sa Igorom Vukotićem i sa Vujićem - prvi ga hrabri da istraje i govori mu ko će ga gde sačekati i u kojim će štek stanovima boraviti, dok drugi izgleda prilično nezainteresovano, što ovoga izluđuje.

Igor Vukotić Foto: Privatna Arhiva

Iz dopisivanja se, međutim, vidi i da niko nikome ne veruje.

Vujić kratko obaveštava Bajramovića da mora da ide u novi stan, a ovaj mu odgovara da ga već voze ka njemu, ali da zapravo ne zna gde ide.

"Ja idem, brate, vozimo se... Nego, đe idem, kod koga, oli mi reć".

Vujić mu odgovara da ide u prazan stan - "nema niđe nikoga, nemaš se čime ni pokriti".

"Brate, nije momenat da mi kriješ nešto, jer vidim i Boki mi je nešto na distancu... Ne govori čiji je stan".

Sagovornik ga ubeđuje da je to stan jedne devojke koja više ne živi tu i da je kombinacija sigurna 100 odsto.

"Dobro brate. Tripujem se, ne znam đe se nalazim".

Bajramović ga moli da mu javlja sve što se dešava u Crnoj Gori - šta policija zna o slučaju, šta je s Đuričkovićem i šta mediji objavljuju.

Vujić mu, kaže, da ide da spava.

"Brate, odoh spavat, mrtav sam".

"Kako možeš zaspat? Ja nemam snage ni za šta, ali ne mogu zaspat, šanse nema, dok ne saznam sve".

"Brate, za noćas više nema šta", odgovara Vujić.

"A kako ćeš zaspat brate, ja da mogu, iskočio bi iz svoje kože... Da smo išli na rizik, pa ajde, ali računali smo sigurica i da je sve gotovo... Najgori osjećaj na svijet brate", piše Bajramović.

"Brate, ja ću zaspat kao beba sad... Ajde, uzmi tabletu i ti zaspi", konstatuje Vujić.

Optužnica za ubistvo

U predmetu za ubistvo Šćepana Roganovića došlo je do spajanja dva sudska postupka.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore prvu optužnicu podiglo je u oktobru 2020. godine, a tada su okrivljeni Vujić, Bajramović, Miloš Đuričković, Igor D. Glavaš, Dino A. Ibrahimović i Miloš B. Komar.

Drugom optužnicom iz septembra 2023. godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović i Marko T. Radović iz Hereg Novog.

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019. i u toku 2020. godine, postali pripadnici kriminalne organizacije Krsta Vujića.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana, Vujić, Đuričković, Bajramović i Glavaš 13. februara 2020.godine, u Herceg Novom na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.

“Bajramović Mili je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka sa bistom Sima Matavulja, sačekao dolazak oštećenog Šćepana Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli kule u pravcu Trga Nikole Đurkovića, i iznenada na prometnom mestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i bez razgovora i verbalnog sukoba, iz pištolja marke 'crvena zastava' ispalio više projektila, od kojih ga je šest pogodilo. Nakon čega je okrivljeni Bajramović pobegao u pravcu Ulice Bokeške brigade, gde ga je čekao okrivljeni Vujić Krsto na motoru marke 'pjađo', nakon čega su se obojica navedenim motociklom udaljila do mesta Sasoviće, gde su zapalili navedeni motocikl i pištolj", stoji u tom aktu.

Poruke grupe nakon ubistva pokazuju nepoverenje, paranoju, ali i brzo delovanje za bekstvo - ilegalan prelazak granica u okruženju, nalaženje štek stanova kao i nameru da se potencijalni svedok saradnik tužilaštva, po svaku cenu ućutka.

Mesto gde je smrtno ranjen Krsto Vujić Foto: Printskrin/ara.cat

Smrt u Barseloni

Četrdesetčetvorogodišnji Vujić teško je ranjen u oružanom napadu koji se 14. aprila 2026. dogodio u Barseloni, a par dana kasnije preminuo je od zadobijenih povreda.

Napad se, prema tamošnjim medijima, desio na terasi jednog bara gde je sedeo sa partnerkom i maloletnim sinom.

Prema istim informacijama, trojica maskiranih napadača prišla su mu s leđa i iz neposredne blizine ispalila najmanje pet hitaca, od kojih su ga četiri pogodila.

Svedoci su opisali užasnu scenu - Vujić je pao na tlo u lokvi krvi, dok su prolaznici i prisutni pokušavali da mu pruže prvu pomoć pre dolaska hitnih službi.