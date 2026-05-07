Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Valentine S. (47), Srđana R. (40) i Mihalja F. (32) zbog sumnje da su 3. novembra prošle godine u večernjim časovima u napuštenoj kući u Francuskoj ulici lišili života oštećenog S.B.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavlja krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Valentini S, Srđanu R. i Mihalju F. produži pritvor.

Ubistvo u napuštenoj kući u centru Beograda Foto: BoBa Nikolić

Takođe je predloženo da Valentini S. i Srđanu R. izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja narkomana.

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 3. novembra 2025. godine oko 19.00 časova došli do navedene kuće zajedno sa oštećenim, gde su se najpre verbalno, potom i fizički sukobili sa njim. Tokom konflikta, koji je ubrzo prerastao u napad na oštećenog, okrivljeni su pesnicama, stopalima - šutiranjem i pritiskom đonom obuće, hvatanjem za vrat šakama, kao i tupim predmetima - udarcima metalnom šipkom i drvenom letvom naneli oštećenom povrede i udarce po glavi i telu, na koji način je on zadobio više telesnih povreda od kojih je na licu mesta preminuo.

Okrivljeni su se svi nakon toga udaljili iz kuće, ne pružajući, niti pozivajući pomoć.

Nakon dva dana, 5. novembra 2025. godine, policijski službenici pronašli su oštećenog na navedenoj adresi, kada je dežurni lekar Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd konstatovao smrt.

Ne propustiteHronikaMOTOCIKLISTA NA MESTU POGINUO: Teška nesreća kod Banstola, saobraćaj obustavljen
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaSAHRANJENI TINEJDŽER I JEDNA OD ŽRTAVA JEZIVE NESREĆE, A NASTRADALI SUPRUŽNICI ĆE POČIVATI ZAJEDNO: Četiri života ugašena u sekundi, crni dani u Novom Pazaru!
Novi Pazar.jpg
HronikaTINEJDŽER TRPEO PAKAO, PRŽILI MU ŠAKU NA VRELOJ RINGLI, NA KRAJU GA IZBOLI NOŽEM?! Jezivo priznanje uhapšenog sa Kanarevog brda: Pa šta, samo sam ga malo ubo!
Kanarevo brdo izboden mladić Ubistvo napad nožem Nemnja Filipović Šone
HronikaSUDAR NA AUTO-PUTU, VIŠE LJUDI POVREĐENO! Potpuni kolaps kod Kovilja, nepregledne kolone vozila se ne mrdaju (FOTO)
Gužva na auto-putu
HronikaPOGLEDAJTE KAKO JE POLICIJA SPREČILA PREDATORA U POSLEDNJEM TRENUTKU! Devojčici (12) slao eksplicitne snimke i zakazivao susret (video)
hapšenje, Beograd, pedofil, pornografija