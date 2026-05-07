Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Valentine S. (47), Srđana R. (40) i Mihalja F. (32) zbog sumnje da su 3. novembra prošle godine u večernjim časovima u napuštenoj kući u Francuskoj ulici lišili života oštećenog S.B.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavlja krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Valentini S, Srđanu R. i Mihalju F. produži pritvor.

Takođe je predloženo da Valentini S. i Srđanu R. izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja narkomana.

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 3. novembra 2025. godine oko 19.00 časova došli do navedene kuće zajedno sa oštećenim, gde su se najpre verbalno, potom i fizički sukobili sa njim. Tokom konflikta, koji je ubrzo prerastao u napad na oštećenog, okrivljeni su pesnicama, stopalima - šutiranjem i pritiskom đonom obuće, hvatanjem za vrat šakama, kao i tupim predmetima - udarcima metalnom šipkom i drvenom letvom naneli oštećenom povrede i udarce po glavi i telu, na koji način je on zadobio više telesnih povreda od kojih je na licu mesta preminuo.

Okrivljeni su se svi nakon toga udaljili iz kuće, ne pružajući, niti pozivajući pomoć.