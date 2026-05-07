Prošlog oktobra, hrvatsku javnost je zaintrigirala vest o pritvorenom Miroslavu K. (85), rodom iz Srbije, koji samo na papiru ima prebivalište u srcu živopisnog Zagorja. Od tada je iza rešetaka u Remetincu, a kada nije u zatvoru, s obzirom na njegovu bogatu kriminalnu prošlost, uspeva da pronađe krov nad glavom. Luta i preživljava jer nema prihoda. Takođe nema porodicu i nikada se nije ženio, pa je nakon sedam meseci u zagrebačkom zatvoru odlučio da se nagodi sa tužilaštvom na Županijskom sudu u Zagrebu.

Kako se saznaje na sudu, stariji prekršilac zakona pristao je na još tri godine bezuslovnog zatvora zbog četiri razbojništva počinjena, od kojih je jedno ostalo pokušaj, a moraće da plati i sudske troškove, ali je taj deo doveden u pitanje jer nema ništa. Čak i ako se zaposli u kazneno-popravnom zavodu dok služi kaznu, mesečna naknada za rad, u zavisnosti od vrste posla, ne može preći 200 evra.

Taj stari poznanik policije, Miroslav K, koji je pre dve nedelje napunio 85 godina, tokom protekle tri decenije postao je stručnjak za izvršenje imovinskih krivičnih dela, uglavnom razbojništva i krađa, a bavio se i prevarama i falsifikovanjem dokumenata.

Zbog svojih aktivnosti sa druge strane zakona, poznat je sudovima širom zemlje, od Zagreba i Velike Gorice preko Zlatara i Sesveta do Zadra i Šibenika. I zbog toga je vreme provodio i u raznim zatvorima, izdržavajući kazne. Najviše vremena je proveo u zatvoru u Lepoglavi, a iz poslednjeg je pušten sredinom juna prošle godine, nakon četiri godine provedene na području Lipovice, Glina i Valture. Nakon što ga je zagrebačka policija uhapsila početkom oktobra prošle godine i povezala sa razbojništvima od 22. septembra do 1. oktobra na području Medveščaka, Črnomerca i centra grada, odlučio je da ćuti pred tužilaštvom, ali sada je odlučio da prizna sve što je pronađeno. Od svojih nezakonitih aktivnosti zaradio je nešto više od hiljadu evra.

Prema optužbama, on je uglavnom ulazio u svoj pohod kasno popodne i uveče.

Tako je 22. septembra 2023. godine, oko 19:55 časova, ušao u prodavnicu Studenca na Ilici u naselju Črnomerec. Prišao je 62-godišnjoj prodavačici i stidljivo je pitao da li još radi. Kada je dobio odgovor i shvatio da ima još pet minuta, prošetao je kroz prodavnicu, a zatim prišao prodavačici sa kuhinjskim nožem. Ona je počela da vrišti od straha dok joj je on verbalno pretio i sa nožem u ruci. Nastali vrisak i panika su ga oterali, pa je odustao od svojih planova pljačke. Ali samo nakratko.

Neuspela pljačka ga nije obeshrabrila da započne novu operaciju u istoj ulici, ali u centru grada, 24. septembra oko 16 časova. Sa ciljem da prisvoji tuđu, kako policija kaže, pokretnu imovinu, izvršio je pljačku preteći nožem 59-godišnjoj ženi, koju je na ovaj način prestravio, i ukrao 270 evra iz kase. Neprijatne scene odigrale su se u prodavnici odeće, gde je vikao na prodavca, psujući i preteći da će mu dati novac: „Gladan sam.“

Sa plenom je pobegao u gradsku vrevu, a ponovo je bio aktivan 27. septembra oko 16 časova. Ovog puta je za metu izabrao prodavnicuu Hajnzelovoj ulici u naselju Medveščak, gde je koristio istu metodu, sa nožem u ruci koji je izvadio iz torbe, i pretnjama: „Otvorite kasu, ovo je pljačka“, kako bi uplašio prodavačicu. Zatim je iskoristio 450 evra iz kase i pobegao, dok se prestravljena žena zaključala u drugu sobu.

Na kraju je odlučio da se vrati u najdužu ulicu u metropoli, Ilicu, gde je 1. oktobra, oko 20:40 časova, pretio 48-godišnjem zaposlenom u prodavnici u naselju Črnomerec, uzeo 300 evra i pobegao sa plenom.