Telo žene pronađeno je danas u stanu u Novogradskoj ulici u Zemunu, a prema prvim informacijama Kurira, sumnja se da je preminula pre dva dana.

Kako saznaje Kurir, komšije su alarmirale nadležne nakon što se iz stana danima nije čula žena koja je tu živela sama, a navodno se osećao i neprijatan miris iz stana.

- Komšije su bile zabrinute jer je nisu viđale nekoliko dana. Pozvali su policiju, međutim morali su da intervenišu i vatrogasci koji su obili stan, a kada su ušli, zatekli su jeziv prizor - kaže izvor Kurira.

Na lice mesta ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt žene.

- Pretpostavlja se da je žena preminula pre oko dva dana, ali će tačno vreme i uzrok smrti biti utvrđeni nakon obdukcije. Za sada nema naznaka da je smrt nastupila nasilnim putem - dodaje izvor.

Istraga je u toku.