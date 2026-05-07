Slušaj vest

Branislav Milenković (24) preminuo je nakon 85 dana borbe za život, nakon što jebrutalno pretučen u novembru prošle godine. Njegov otac Nenad Milenković ističe da je njegova porodica imala priliku da pogleda snimak kobnog događaja i da se na snimku "nedvosmisleno vidi kako osumnjičeni udara njegovog sina".

- Želim da podelim nekoliko veoma važnih dubokouznemirujućih činjenica, vezanih za ubistvo mog sina Branislava Milenkovića. Imali smo najzad priliku da pogledamo snimak kobnog događaja od 21. novembra prošle godine. Na njemu se nedvosmileno vidi osumnjičeni Marko P. udara, krvnički iz sve snage mog sina, koji je bez šanse da se brani i koji nije dotakao osumnjičenog ni malim prstom. Saznali smo takođe da osumnjičeni nakon izvršenog zlodela nije bio zadržan ni prvih 48 sati u policijskom zadržavanju. Što je još gore, on se i danas nalazi na slobodi. Iako su medijske objave o ovom slučaju dostigle milionske preglede, on se slobodno šeta Beogradom i ima punu slobodu da utiče na svedoke ili napusti zemlju sa ličnom kartom - priča Branislavov otac.

1/7 Vidi galeriju Nenad Milenković Foto: Kurir.rs

On ističe da je ignorisanje zakonskih osnova za određivanje pritvora i ugrožavanje pravde neshvatljivo.

- Sve su to vrlo čudne okolnosti koje mi unose sumnju da iza svega možda postoje uticaji koji nisu ni u kakvoj vezi sa pravom i pravdom. Iz svih pomenutih razloga, pozdravljamo promenu postupajućeg tužioca i očekujemo hitno delovanje po zakonu, koji je ionako preblag za ovakva zlodela. Građanska inicijativa "Dostojanstven život", koju sam osnovao tim povodom, neće stati dok se Krivični zakonik ne promeni, naročito za dela koja se odnose na smrtni ishod. Hvala svima vama koji ste uz mene u borbi za pravdu - zajedno smo pokrenuli postupak sa mrtve tačke - dodaje Nenad Milenković.

Foto: Društvene Mreže

On se osvrnuo i na komentare koji su pristigli povodom slučaja ubistva njegovog sina.

- Što se tiče priča o krvnoj osveti - ja ne pripadam plemenskim zajednicama iz našeg okruženja. Nisam ni kukavica, kako neko napisa. Proveo sam više od šest meseci braneći ovu zemlju, ali osveta mi neće vratiti sina. Pristao bih na doživotnu robiju, a da nikome ne učinim ništa nažao, samo kada bi se on vratio. Ovo što živim od 14. februara biće moja doživotna robija. Verujem samo u zemaljsku pravdu i zemaljski život, od kog ne postoji ni viši cilj niti viša sila. Živite život i živite ga dostojanstveno. Ništa od života nije važnije - zaključuje Branislavov otac.

1/5 Vidi galeriju Nenad Milenković na mestu stradanja sina Foto: Kurir/A.S.

Podsetimo, Branislav Milenković je zadobio teške povrede nakon što ga je, kako se sumnja, Marko P.(21) udario u glavu tokom kraće verbalne rasprave. Iako je u jednom trenutku postao svestan i činilo se da oporavak kreće, njegovo stanje se nažalost pogoršalo i mladić nije izdržao.

Kako je Telegraf.rs već pisao, napad se dogodio 21. novembra 2025. godine, u Makenzijevoj ulici na Vračaru. Branislav Milenković je tog dana sa prijateljima otišao do prodavnice, kada je došlo do kraće svađe sa osumnjičenim. Branislav Milenković je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, a na mestu gde je pronađen bila je velika lokva krvi.