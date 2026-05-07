Otac Ane Radović (20), devojke koja je zajedno sa Aleksandrom Masalušićem (37) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka, oglasio se nakon što je istraga o ovom slučaju zvanično završena.

Kako tvrdi, porodica ne želi da spekuliše niti da bilo koga unapred optužuje, već samo da sazna šta se kobnog dana dogodilo, kojom brzinom se vozilo kretalo, kao i da li su svi dostupni podaci zaista provereni.

Foto: Društvene Mreže

Prema njegovim rečima, porodica se nakon uvida u dokumentaciju konsultovala sa advokatima, a već tada su, kako tvrdi uočeni propusti

- Što se tiče Anine pogibije i slučaja, konsultovao sam se i sa advokatima i sa veštacima nakon što sam dobio uvid u dokumentaciju iz tužilaštva. Pre svega, poslali su nam nepotpunu dokumentaciju, a da ne pričam o samom veštačenju veštaka koji je pregledao automobil. Za tužilaštvo je slučaj završen zato što je počinilac mrtav, ali mi smo tražili dopunsko veštačenje - započeo je svoju ispovest Anin otac.

Kako navodi, porodica smatra da u izveštaju postoje brojni propusti, a kao posebno sporno ističe veštačenje vozila koje je, kako kaže, po specifikacijama moralo da ima takozvanu "crnu kutiju".

- U samom izveštaju ima brojnih propusta. Fokus je bio na veštačenju vozila, koje je, moram grubo da se izrazim, urađeno jako neprofesionalno od strane tužilaštva. Da ne pričam o policijskom zapisniku koji je rađen 72 sata nakon udesa, o izgledu bankine pre smrti i posle smrti moje ćerke - navodi on.

Porodica, kako tvrdi, insistira da se automobil detaljnije ispita, posebno zbog mogućnosti da vozilo poseduje uređaj za beleženje podataka o događaju, odnosno takozvanu "crnu kutiju".

U dokumentaciji koju je Miloš Radović dostavio, navodi se da je "crna kutija", odnosno EDR, deo modula zaduženog za upravljanje sigurnosnim sistemima vozila i da se obično nalazi u okviru modula vazdušnih jastuka. Međutim, veštak je, u veštačenju naveo da nije siguran da ovo vozilo poseduje EDR, kao ni da li je ta funkcija bila aktivna, te da bi za očitavanje tih podataka bila neophodna dijagnostička oprema sa odgovarajućim softverom.

Upravo taj deo za porodicu je, kako kaže Anin otac, jedan od ključnih problema.

Prema njegovim rečima, porodica ne može da prihvati formulaciju "ako postoji", jer se, kako kaže, radi o ljudskom životu i smrti njegove ćerke.

- Pominju brzinu kao uzrok nesreće, a nigde nije navedena brzina kojom je išlo vozilo. Crna kutija je jedina relevantna. Ja laički pričam, ali i moj advokat i veštak su potvrdili. Ne može u izveštaju veštačenja da piše "ako postoji". Ovde se radi o ljudskom životu. Trebalo je da proveri i napiše "ne postoji crna kutija" ili "postoji", a u slučaju da postoji, kada već nema tehniku da je očita, da se proveri ko to u Srbiji radi, pa pošalje tamo. Neki čak i u 3D tehnologiji mogu da rekonstruišu samu nesreću zahvaljujući podacima sa nje - ističe on.

Foto: Društvene Mreže

U nalazu veštaka, prema dokumentaciji, navodi se i da su usled obima deformacija na čeonoj strani vozila, nastalih udarom u betonski zid, uništeni svi elementi kočnog sistema, upravljačkog mehanizma i elektronike, zbog čega nije bilo moguće utvrditi stanje tih sistema u trenutku nesreće. Takođe se navodi da su se, s obzirom na to da je reč o vozilu novije izrade i natprosečnog stanja, kao posledica sudara aktivirali bezbednosni sistemi u vidu vazdušnih jastuka, te da se sa velikom verovatnoćom može tvrditi da sletanje vozila van kolovoza nije posledica tehničke neispravnosti.

Anin otac, međutim, smatra da upravo takav zaključak zahteva dodatnu proveru, kao i da porodica želi da se utvrdi da li postoji institucija koja može da očita podatke iz vozila, jer, prema njegovim rečima, ne postoji zakonski rok koji bi sprečavao takvo veštačenje.

- Ako postoji institucija koja može da pregleda tu crnu kutiju, to treba da se uradi. Koliko znam, ne postoji zakonski rok za to veštačenje. Ja kao roditelj tražim samo istinu. Ako je išao 150 na sat, hoću da se zna. Samo istinu hoću, ništa drugo osim toga - kaže Miloš Radović.

U dokumentaciji se, prema navodima veštaka, navodi i da se na osnovu pregleda oštećenja na vozilu isključuje mogućnost kontakta tog automobila sa drugim vozilom pre napuštanja kolovoza, kao i kontakt sa metalnom zaštitnom ogradom. Konstatovao je i da su otvoreni svi vazdušni jastuci i vazdušne zavese, da su razbijena stakla na vratima i prednji vetrobran, kao i da su instrument tabla i upravljač deformisani.

Ipak, otac poginule devojke smatra da izveštaj ne daje dovoljno jasnu sliku o svim okolnostima nesreće koja je odnela život njegove ćerke. Posebno ga, kaže, boli i način na koji je potraga vođena, jer je automobil sa telima Ane Radović i Aleksandra Masalušića pronađen tek tri dana nakon nesreće.

Prema njegovim rečima, dokumentacija koju je porodica dobila ne pruža odgovore koje očekuju.

Poručio je da nijedan postupak ne može da mu vrati ćerku, ali da kao roditelj ima pravo da zna šta se dogodilo.

- Meni ništa na svetu više ne znači. Ćerku više nemam, živeću i umreću bez nje - kaže Anin otac.

Podsetimo, Ana Radović i Aleksandar Masalušić poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 24. novembra 2025. godine na magistralnom putu kod Čačka, u mestu Međuvršje. Ana je, prema ranijim informacijama, krenula iz porodičnog doma na Zlatiboru ka Beogradu kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu, a sa Zlatibora ju je povezao Aleksandar Masalušić.

Njih dvoje su se nalazili u automobilu "audi Q8", koji je sleteo sa puta i završio u betonskom propustu pored magistrale. Tela Ane i Aleksandra pronađena su tek tri dana kasnije, nakon što su spasioci, ronioci i policija pretraživali jezero Međuvršje i reku Zapadnu Moravu.

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku ranije je saopštilo da je donelo odluku o nepokretanju krivičnog postupka, jer je, kako su naveli, utvrđeno da je do nezgode došlo usled propusta u vožnji vozača, sada pokojnog Aleksandra Masalušića, kao i da u udesu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo ni lice.