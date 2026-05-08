Slušaj vest

U Pritvorskom centru u Severnoj Mitrovici juče je sprečen pokušaj unošenja nedozvoljenih predmeta, nakon što su tokom redovne kontrole u krugu ustanove pronađeni mobilni telefoni sakriveni na neobičan način, saopštila je tzv. Kosovska popravna služba.

Prema navodima, sve se dogodilo tokom pregleda spoljašnjih prostora ustanove, kada su službenici u dvorištu uočili devet lopti koje su ostale nakon sportskih aktivnosti pritvorenika. Nakon detaljnije provere jedne od njih, pronađena su dva mobilna telefona marke "ajfon", dve SIM kartice i punjač, čime je, kako se ističe, sprečen pokušaj unošenja zabranjenih predmeta u objekat.

Akcija je sprovedena oko 13.10 časova, na osnovu informacija tzv. Jedinice za obaveštajne poslove i u koordinaciji sa bezbednosnim strukturama. O slučaju je obaveštena i tzv. Kosovska policija, a protiv odgovornih su pokrenuti istražni i disciplinski postupci. Iz tzv. Kosovske popravne službe poručuju da ostaju posvećeni sprečavanju svih nezakonitih aktivnosti i očuvanju bezbednosti u svim pritvorskim ustanovama.