drama
VELIKI POŽAR U SVRLJIGU: Vatra guta fabriku nameštaja, vatrogasci se bore sa stihijom
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Jutros nešto pre 9 časova izbio je požar u fabrici nameštaja u Svrljigu. Na terenu su vatrogasci sa pet vozila koji pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.
Prema nezvaničnim saznanjima, požar u Svrljigu se veoma brzo razbuktao, te je iz tog razloga ugroženo više objekata koji se nalaze u blizini fabrike.
Na licu mesta intervenišu pripadnici VSJ Niš i Svrljig, 11 vatrogasaca-spasilaca sa 5 vozila. Angažovana radna mašina i cisterna iz JKP Svrljig.
Kurir.rs/ Blic
Reaguj
Komentariši