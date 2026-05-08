Jutros nešto pre 9 časova izbio je požar u fabrici nameštaja u Svrljigu. Na terenu su vatrogasci sa pet vozila koji pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar u Svrljigu se veoma brzo razbuktao, te je iz tog razloga ugroženo više objekata koji se nalaze u blizini fabrike.

Na licu mesta intervenišu pripadnici VSJ Niš i Svrljig, 11 vatrogasaca-spasilaca sa 5 vozila. Angažovana radna mašina i cisterna iz JKP Svrljig.

Kurir.rs/ Blic

