Slušaj vest

Porodica tinejdžera nastradalog na Kanarevom brdu u Beogradu objavila je vreme i mesto sahrane, a njegovi prijatelji opraštaju se od njega na društvenim mrežama, gde su i organizovali prikupljanje pomoći njegovim najmilijma.

Nemanja F. (19), podsetimo, izboden je nožem na autobuskom stajalištu Kanarevo brdo, gde je nasmrt iskrvario, a nesreći je prethodila svađa sa jednim vršnjakom suparničkog navijačkog kluba.

Naime, Nemanja se, prema nezvaničnim informacijama, vozio gradskim prevozom u majici sa obeležjem kluba čiji je navijač bio, te je upao u konflikt sa mladićem iz navodno suparničke grupe. Po izlasku iz autobusa usledio je fizički obračun sa, nažalost, kobnim završetkom.

Ožalošćena porodica objavila je čitulju u kojoj piše kada će ga i gde ispratiti na večni počinak:

Nemanja F. Foto: Kurir

- Naš voljeni Nemanja F. (2007-2026) preminuo je 5. maja. Sahrana će se obaviti u utorak 12. maja u 11 časova na groblju Orlovača - piše u čitulji.

Od Nemanje se oprostila i grupa navijača Crvene zvezde.

Oni su na ogradu okačili ogroman transparent posvećen pokojnom Nemanji.

- Zauvek sa nama, Nemanja F. - Šone - napisano je.

Kanarevo brdo Foto: Društvene Mreže

Jedna grupa navijača na društvenoj mreži Fejsbuk objavila je da se prikuplja novac za humanitarnu pomoć porodici u ovim najtežim danima.

Kanarevo brdo Foto: Printscreen Facebook

Podsetimo, tinejdžer Nemanja F. preminuo je juče od posledica napada nožem koji se dogodio juče na Kanarevom brdu, a prodavačica koja je prisustvovala hladnokrvnom ubistvu otkrila je za Kurir sve detalje. Kako kaže, jezive scene su joj uterale strah u kosti zbog čega i dalje ne može da se smiri.

- Ja prodajem cveće ovde više od 20 godina, ovako nešto u mom životu nisam videla. Za skoro 70 godina koliko imam nikada nisam prisustvovala ubistvu. Slike krvavog deteta su mi i dalje pred očima, na mojim kutijama je ležao sve dok nije izdahnuo… Bilo je strašno - kaže prodavačica, pa otkriva:

- Sve je počelo kada su deca izašla iz autobusa i na stanici su vikali i svađali se. Ja sam bila u tezgi i izašla sam da vidim šta se dešava. Oni su se već tukli kod trafike. Pomislila sam: “Bože, što se tuku ova deca?” Kasnije sam čula da imaju 19 godina, oni su za mene deca, ali likom izgledaju mlađe.

Žena je tada imala nameru i da im priđe i smiri ih, ali je u tom trenutku videla scenu užasa.

- U tom momentu vidim da jedan vadi nož. Prvo sam pomislila da je neki drveni štap, ni na kraj pameti mi nije bilo da dečak sa sobom nosi toliki nož. Bio je veliki, kao kuhinjski, razmahao se njime i u odjednom ga je ubo i nastala je tišina. On je nestao u sekundi, nisam videla gde se “izgubio”, a izbodeni mladić je krenuo ka meni. Došao je do moje tezge i tu je pao na moje kutije sa cvećem. Od tada više nije ni ustao… svi su se odmah okupili, ja sam ga držala dok nije došao neki njegov drugar i kleknuo kraj njega. Dozivao ga je i pokušao da ga održi budnim. On nije odgovarao. Žene su skidale majice, jedna komšinica je iznela peškire, ali krv je lila i lila, nismo mogli da zaustavimo krvarenje - rekla je potrešena žena.

1/13 Vidi galeriju Ubistvo na Kanarevom brdu Foto: Ilija Ilić

Komšinica koja je, takođe, prisustvovala zločinu, kaže da nikada nije videla tužniju scenu:

- Momak je legao na svog druga da svojim telom zaustavi krvarenje. Plakao je, bio je ceo krvav, ali nije mu bilo spasa. On je već bio bled kao krpa, čini mi se da je izgubio sve do poslednje kapi krvi. Hitna pomoć ga je odmah prebacila u vozilo i odmah su otišli, a policija je bila tu do skoro 9 uveče. Ispitali su nas sve, ali niko nije znao ko su oni. Mislim da nisu odavde, sa Kanarevog brda, nego da su u svađi samo izašli ovde iz autobusa. U šta smo se ovo pretvorili, deca nam šetaju ulicom sa noževima, ubijaju se… Roditelji moraju da vode mnogo više računa o svojoj deci - zaključila je ona.

Napadači su nakon incidenta pobegli autobusom, ali je policija brzo reagovala po dojavi. Vozilo je ubrzo zaustavljeno u blizini, a osumnjičeni su privedeni i saslušani. M. V. (19), kod kojeg je pronađen nož, kao i jedan maloletnik, za koga se sumnja da je učestvovao u napadu su uhapšeni.