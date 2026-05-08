Mihal L. (38) iz Zrenjanina, osumnjičen za pomaganje u uklanjanju tela i uništavanju tragova nakon ubistva Ivana Vijoglavina, za koje se sumnjiči njegov otac, stariji Mihail L. (64), pušten je iz pritvora nakon što je u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu do detalja ispričao sve o kobnoj večeri i njegovoj ulozi u zločinu, saznaje Kurir!

- Mlađi Mihail L. saslušan je pred tužilaštvom, kada je odlučio da ispriča svoju verziju priče šta se dogodilo kobne večeri kada je Ivan Vijoglavin ubijen. Nakon toga, doneta je odluka i on je pušten iz pritvora, što je porodicu ubijenog dodatno uznemirilo s obzirom na to da žive u istom selu - kaže izvor Kurira.

Mihal L. Foto: Društvene Mreže

On je, inače, izneo odbranu pred tužilaštvom i priznao da je pomagao ocu Mihalu L. (64) posle zločina, tvrdeći da je bio "izbezumljen i pod stresom" kada je video telo muškarca za kojeg se sumnja da ga je njegov otac nasmrt izbo nožem.

Priznao

Kako kaže izvor Kurira, Mihal mlađi je kobne večeri 3. januara 2026. godine došao u kafanu koja se nalazi u kući njegovog oca, gde je sa prijateljima igrao društvenu igru "vinski put". Prema njegovim rečima, kasnije je u lokal došao i Ivan Vijoglavin, koji je, kako tvrdi, bio bučan i sve vreme naručivao muziku dok je igrao šah sa jednim od gostiju.

- Ja sam te večeri došao u tu kafanu koja je u kući mog oca i sa društvom sam igrao društvenu igru, a posle je došao i Ivan Vijoglavin. Prvo je sedeo sam za šankom, a posle je igrao šah sa jednim mojim prijateljem. Za to vreme dok sam bio tu, on mog oca tada nije vređao,već je samo tražio da pusti određenu pesmu. Oko 11 sati otišao sam da spavam. Posle sam čuo glasno vikanje, ali nisam mogao da razaznam reči. Onda je moj otac došao po mene, video sam da ima krv na licu i rekao mi je: "Dođi, frka" - ispričao je mlađi osumnjičeni.

On je takođe rekao da je bio svestan svega, ali kako tvrdi "izbezumljen i pod stresom jer je muzičar i u životu nije video telo".

- Ja sam muzičar i ja u životu nisam doživeo tako nešto da vidim mrtvaka i nisam mogao da shvatim da je moj tata to uradio, tačnije da je moj tata nekog izbo nožem - navodno je rako, iznoseći svoju odbranu.

"Uplašio sam se da će biti osuđen"

Kako dalje tvrdi naš izvor, zajedno sa ocem je kroz dvorište ušao u kafanu, gde je iza šanka ugledao telo Ivana Vijoglavina kako leži na podu u krvi.

- Bio sam iznenađen i uplašen. Tata je rekao da umotamo telo i da ga se otarasimo. Uplašio sam se da će biti osuđen i uradio sam ono što mi je rekao - naveo je Mihal L.

Prema njegovoj izjavi, iz pomoćne prostorije doneo je ćebe u koje su umotali telo, a potom ga ubacili u gepek automobila "pežo", kojim je on upravljao jer njegov otac nema vozačku dozvolu.

- Otišli smo prema Tisi, kod vikend naselja. Izvadili smo telo iz gepeka i bacili ga u vodu zajedno sa ćebetom i stvarima koje su bile unutra - rekao je osumnjičeni i dodao da su se nakon toga vratili kući, gde su ribali kafanu kako bi uklonili tragove krvi, dok je automobil najpre sam čistio, a potom odvezao i do perionice.

- Ja nisam nigde vozio auto na dubinsko čišćenje, već sam samo auto vozio u perionicu radi pranja i još sam ga sam prao. Ja nisam video nigde konkretne mrlje, ja sam samo prebisao auto. To inače uvek radim - rekao je u odbrani.

Protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je pomagao u uklanjanju tela i uništavanju tragova nakon ubistva za koje se sumnjiči njegov otac Mihal L. (64).

Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Ivan Vijoglavin se 3. januara 2026. godine nalazio u ugostiteljskom objektu u Aradcu. Prema svedočenju njegove majke, prijatelji su lokal napustili ranije, dok je Ivan ostao sam sa vlasnikom kafane. Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je osumnjičeni nakon kraće verbalne rasprave, potegao nož i Ivanu zadao tri ubodne rane.

- Jedan udarac u predelu grudnog koša i dva u predelu leve nadlaktice bili su kobni. Ivan Vijoglavin je iskrvario i preminuo na licu mesta - naveo je izvor blizak istrazi.

Ubrzo nakon toga je, kako se sumnja, Mihal L. pozvao sina kako bi mu pomogao da uklone telo i sakriju dokaze. Oni su, kako se sumnja, telo Ivana Vijoglavina umotali u ćebe, ubacili u automobil i odvezli se do reke Tise. Tamo su, kako se sumnja, njegovo telo, zajedno sa njegovim mobilnim telefonom i oružjem koje je navodno korišćeno, bacili u reku, a zatim se vratili nazad u kafanu kako bi očistili krv i sakrili tragove jezivog ubistva.