Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu doneo je odluku da pusti na slobodu Lj. P. (74) iz okoline Žitorađe koji je 4. maja uhapšen zbog sumnje da je pokušao da obljubi devojčicu (12) sa smetnjama u razvoju.

Kako je rečeno u Višem sudu u Nišu, sudija za prethodni postupak je smatrao da nema osnova da mu se odredi pritvor.

- Rešenjem Višeg suda u Nišu odbijen je predlog Višeg javnog tužilaštva u Nišu za određivanje pritvora za LJ. P. Naime, sudija za prethodni postupak je saslušao osumnjičenog, razmotrio je predlog za pritvor i odlučio da je neosnovan zbog nepostojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvrio krivično delo koje mu je stavljeno na teret - navodi se u odgovoru Višeg suda, Kristine Perić.

Sudija za prethodni postupak smatra da Lj. P. nije imao nameru da siluje devojčicu iako je kao stariji muškarac presreo dete ometeno u razvoju na ulici i odveo ga u hotelsku sobu ne obavestivši bilo koga. Pored toga, sudiji za prethodni postupak nije dokaz kažnjive namere muškarca ni činjenica da je devojčicu nagovorio da u hotelu kaže da joj je on deda, odnosno da laže, a ni to što je pobegao kada je dete razgovaralo telefonom sa ocem.

Podsetimo, pripadnici MUP-a u Nišu uhapsili su Lj. P. (74) iz okoline Žitorađe pod sumnjom da je pokušao obljubu dvanaestogodišnje devojčice.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Lj. P. je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom u pokušaju.

On se sumnjiči da je vrbovao dvanaestogodišnju devojčicu da pođe sa njim u jedan hostel u Nišu, a kada ju je otac pozvao telefonom, Lj. P. je pobegao iz hostela.