Lila, majka brutalno ubijenog Ivana Vijoglavina (35) iz Aradca, kaže da njena porodica živi u strahu otkako je iz pritvora pušten Mihal L. (38), sin osumnjičenog za ubistvo,koji je donedavno i sam bio iza rešetaka zbog prikrivanja zločina. Ona je u svojoj potresnoj ispovesti za Kuririspričala da se ne oseća bezbedno, pogotovo što je prinuđena da često prolazi pored njegove kuće, idući seoskim putem.

Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

Vest da je Mihal L. (38), osumnjičen za sprečavanje i ometanje dokazivanja nakon ubistva Ivana Vijoglavina, pušten iz pritvora, dodatno je uznemirila porodicu ubijenog mladića iz Aradca kod Zrenjanina. Podsetimo, Mihal stariji, nakon što je, kako se sumnja, ubio Ivana, pozvao je kobne večeri sina kako bi mu pomogao da uklone telo i sakriju dokaze. Tri meseca kasnije, tačnije 12. marta, i desetak kilometara dalje isplivalo je telo za koje je kasnije utvrđeno da je u pitanju Ivan Vijoglavin.

"Posle malo više od mesec dana izašao na slobodu"

Ivanova majka Lila kaže za Kurir da njena porodica od tog trenutka živi u strahu i da se više ne osećaju bezbedno u selu u kojem svi žive godinama.

- Sin vlasnika kafane koji je ubio mog sina je pušten na slobodu, meni kao Ivanovoj majci uopšte nije svejedno. U Aradcu sa mnom živi i Ivanova supruga i dete, tu je i moj drugi sin i njegova porodica, kao i moja majka. Mi se uopšte ne osećamo sigurno, u šoku smo. Ne mogu da dođem k sebi da je pušten iz pritvora i da slobodno šeta ulicama sela - priča neutešna majka.

Kako kaže, porodica je bila uverena da će osumnjičeni ostati iza rešetaka dok traje istraga o svirepom zločinu koji je potresao celu Srbiju.

- Njegov otac je ubio mog sina, ali on mu je pomogao da se otarasi tela, umotao je mog Ivana u ćebe i odvezao do Tise gde je potom isto bacio u reku, zajedno sa nožem i njegovim telefonom. On je dakle saučesnik u tom delu, mi smo bili ubeđeni da ne može izaći dok je istraga u toku, ali posle nešto više od mesec dana, on se našao na slobodi. To je van svake pameti, ja sam jedna majka koja traži pravdu za svirepo ubistvo sina - kaže Lila kroz suze.

Mihal L. (38) Foto: Društvene Mreže

Porodica Vijoglavin sada, kako tvrdi, svakodnevno živi sa osećajem jeze i straha.

- Ugroženi smo i snajka i unuk i ja. U strahu smo, ne osećamo se uopšte bezbedno. Bio je pritvoren kao jedan od osumnjičenih, a sada je pušten iz pritvora i živi slobodno - kaže ona.

Posebno ih, dodaje, uznemirava činjenica da njena majka živi nedaleko od kuće osumnjičenog.

- Moja majka inače živi blizu njegove kuće i mi kada krenemo kod nje, moramo da prođemo pored njegove kuće - priča sagovornica Kurira.

"Treba li da se dogodi još jedno ubistvo?"

Jedan susret njenog mlađeg sina sa osumnjičenim dodatno ih je sve uznemirio.

- Drugi sin se susreo sa njim kada je vozio baku, odnosno moju majku kući. On je izašao, stoji na kapiji i gleda u mog sina. Treba li da živimo ovako dok on izaziva tim pogledima nas koji smo izgubili sina, brata, unuka... Treba li da se desi još jedno ubistvo, pitam se kako sme uopšte da izađe na naše oči - govori potresena majka.

Kako kaže, najteže joj padaju dani kada u kući ostanu same žene i deca.

- Kad moj mlađi sin ode na posao, nas tri žene ostajemo same u kući sa decom, prosto se plašimo znajući da je on na slobodi - kaže Lila.