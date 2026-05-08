Bračni par Vlastimir S. (69) i Kosana V. (55), koji su poginuli u jezivoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubilo četiri osobe, sahranjeni su danas 8. maja 2026. godine.

Ispraćaj na večni počinak bio je u 13 časova na groblju u selu Dediolovo, a povorka je iz porodične kuće krenula u 12 časova.

- Ne pamtimo ovakvu tragediju. Cela čaršija je zanemela. Ovo je bol za sve nas, ne samo za porodice. Tužno je što su ovako završili. Bili su divni ljudi, domaćini. Cela porodica je za primer. Ovo je nenadoknadiv gubitak - rekao je jedan stariji građanin.

Tinejdžer Kristijan B. (19) sahranjen je dan ranije, 7. maja, na Šestovskom groblju, dok je Mirko V. (46) sahranjen istog dana u 13 časova na groblju u selu Batke.

Pored njega, poginuli su supružnici Vlastimir S. i Kosana V. kao i brat nesrećne žene Mirko V. Suvozač iz "Golfa" Luka R. (19), kao i četvrta osoba iz "Opela" teško su povređeni i još uvek se nalaze u kritičnom stanju.

Istraga teške saobraćajne nesreće otkriva nove detalje koji bi mogli biti ključni za rasvetljavanje okolnosti tragedije.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, putnici u vozilu "opel astra" bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj deonici puta.

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač "golfa", Kristijan B. (19) nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kako se saznaje, mladi vozač posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Prema rečima više osoba koje su poznavale nastradalog tinejdžera, on je i ranije bio sklon rizičnoj vožnji i saobraćajnim prekršajima.

Luka R. (19), koji je zadobio teške povrede, nalazi se u Opštoj bolnici Novi Pazar, dok je Mirko V. (46), putnik iz "Opela", prema informacijama lekara, hitanno transportovan za Beograd zbog težine povreda.

Na mestu tragedije intervenisali su policija, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, dok je saobraćaj tokom uviđaja bio potpuno obustavljen.