U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsek Leskovac, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su K. S. (1983), državljanina Kine sa prebivalištem u Leskovcu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

- Sumnja se da je on, od 1. januara 2023. do 18. marta 2025. godine, kao fizičko lice, prodavao raznu robu putem interneta i ostvario promet u iznosu od 346.755.832 dinara, izbegavši u potpunosti da plati porez na prihode od neregistrovane delatnosti i da izvrši obračun i plaćanje PDV-a - piše u saopštenju.

Na taj način K. S. je, kako se sumnja, oštetio budžet Republike Srbije za ukupno 154.198.870 miliona dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

