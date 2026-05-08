Kako je za medije potvrdio portparol tog tužilaštva Vladimir Ćurčić, na presudu nisu izjavljene žalbe u zakonskom roku, tako da je presuda postala pravosnažna.

Ona je osuđena za izvršenje krivičnog dela ubijanje i zlostavljanje životinja.

Bunar u kom su pronađeni mrtvi psi Foto: Privatna arhiva

Prema navodima iz optužnice, ona je na jedan plac postavila hranu sa otrovom, koju su psi jeli, a nakon što su uginuli ona je njihova tela bacala u bunar.

Podsetimo, jeziv prizor sredinom marta zatekao je meštane u selu Tešica kod Aleksinca, kada su u bunaru iz kojeg se snabdeva gotovo celo selo pronađeni leševi pasa za koje se sumnjalo da su otrovani.