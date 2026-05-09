Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

"Optužio me"

Stariji Mihal koji je osumnjičen za surovo ubistvo Ivana Vijoglavina, izneo je detaljnu odbranu, a kako saznaje Kurir, priznao je zločin i do detalja opisao šta se dogodilo kobne noći, kao i kako je uz pomoć sina pokušao da prikrije tragove.

Prema rečima izvora Kurira, on je ispričao da je, nakon što su drugi gosti napustili lokal, ostao sam sa žrtvom, kada je došlo do sukoba.

- Ivan je krenuo da se raspravlja sa mnom govoreći da sam mu ukrao pare i da sam lopov. Odmah potom me je udario u glavu - izjavio je Mihal L. Prema njegovim rečima, u tom trenutku je došlo do kobnog čina.

- Otišao sam iza šanka jer mi se tamo nalazio nož kojim sečem limun. Ivan je uzeo pepeljaru i krenuo za mnom. Uzeo sam nož i kada se okrenuo, zadao sam mu ubod u vrat. Prišao sam mu i zadao više uboda u vrat i ramena. Čuo sam da krklja i posle pet minuta više nije davao znake života - navodno je rekao Mihal.

Sin mu pomogao da se reši tela

Kako dodaje naš izvor, stariji osumnjičeni je priznao da je nakon zločina pozvao sina i zajedno sa njim pokušao da sakrije telo.

Mihal mlađi Foto: Društvene Mreže

- Otišao sam kod sina Mihala koji je spavao, probudio sam ga i rekao da me vozi do Tise da bacim telo. Mihal i ja smo zajedno umotali Ivana u ćebe i stavili ga u gepek. Otišli smo starim putem ka Tisi i bacili telo u reku - ispričao je navodno i potom dodao da se potom vratio kako bi očistio krv, koje je, kako tvrdi, bilo svuda po podu ispred i iza šanka.

- Prali smo i auto šlaufom i sunđerom. Nikome nisam pričao šta sam uradio, sve sam to radio iz straha - zaključio je on.