Tokom dana na magistralnom putu kod Nove Varoši došlo je do teške saobraćajne nezgode, kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i upao u dvorište porodične kuće.

- Samo pukom srećom izbegnuta je tragedija, sve se dogodilo u naseljenom delu grada. Prema nezvaničnim saznanjima, do nezgode je navodno došlo nakon što su se dva vozača kretala velikom brzinom, odnosno trkala vozilima magistralom, usled čega je jedan od njih najverovatnije izgubio kontrolu nad automobilom, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na osnovu fotografija sa lica mesta vidi se da je automobil nakon izletanja sa puta udario u objekat kuće, pričinivši materijalnu štetu.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama.