Hronika
PREŠAO U SUPROTNU TRAKU PA POKOSIO MOTOCIKLISTU! Stravična saobraćajka na putu kod Kragujevca: Pobegao nakon udesa
Jedan motociklista teško je povređen danas na Kragujevačkom putu ispod Avale, kada ga je udario automobil.
Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozač automobila prešao u suprotnu traku, a pošto je pokosio motociklistu, pobegao je sa
lica mesta.
Motociklista je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Urgentnom centru i njegovo stanje je stabilno.
Hitnu pomoć i policiju su pozvali motociklisti koji su išli iza povređenog i bili svedoci celog događaja.
Kurir/Republika
