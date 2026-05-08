Slušaj vest

Jedan motociklista teško je povređen danas na Kragujevačkom putu ispod Avale, kada ga je udario automobil.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozač automobila prešao u suprotnu traku, a pošto je pokosio motociklistu, pobegao je sa
lica mesta.

Motociklista je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Urgentnom centru i njegovo stanje je stabilno.

Hitnu pomoć i policiju su pozvali motociklisti koji su išli iza povređenog i bili svedoci celog događaja.

Kurir/Republika

Ne propustiteHronikaTEŠKA NESREĆA KOD BRODAREVA: Vatrogasci spasioci sekli vozila kako bi došli do povređenih nakon silovitog čeonog sudara
17222388441682932775hitna-pomoc-rina.jpg
HronikaDRAMA U ZEMUNU: U nezgodi učestvovali policajac i motociklista, muškarca prevoze u Urgentni centar
Saobraćajna nesreća Zemun.jpg
HronikaJEZIVA NESREĆA KOD BAČKE PALANKE: U udesu učestvovala tri automobila, jedan završio u njivi, na licu mesta Hitna pomoć i policija (VIDEO)
Saobraćajna nesreća
HronikaAUTOBUS PUN PUTNIKA SLETEO SA PUTA: Drama kod Ćićevca, ljudi bežali iz vozila (FOTO+VIDEO)
Autobus sleteo sa puta, u njemu bilo putnika Teška nezgoda kod Ćićevca, sve se d - 05.05.2026.jpg