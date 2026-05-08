Jedan motociklista teško je povređen danas na Kragujevačkom putu ispod Avale, kada ga je udario automobil.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozač automobila prešao u suprotnu traku, a pošto je pokosio motociklistu, pobegao je sa

lica mesta.

Motociklista je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Urgentnom centru i njegovo stanje je stabilno.

Hitnu pomoć i policiju su pozvali motociklisti koji su išli iza povređenog i bili svedoci celog događaja.